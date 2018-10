Ny rapport: – Færre kaster mat på grunn av dato

En ny kartleggingsrapport over matsvinn i Norge viser nemlig at vi nå bryr oss mye mindre om datomerking, og at vi ikke lenger kaster maten fordi den har gått ut på dato.

– Andelen forbrukere som sier de kaster mat på grunn av dato, er mer enn halvert, sier Aina Elstad Stensgård i Østfoldforskning.

– Tidligere har vi sett at forbrukere kaster det meste som er i ferd med å gå ut på dato. I årets kartleggingsrapport har det snudd.

Matsvinnet i dagligvarebransjen har blitt kartlagt siden 2010, og de fem påfølgende årene var det en jevn nedgang. Rapporten som nå foreligger, viser at fra 2015 til 2017 ble matsvinnet redusert med 17 prosent.

Aina Elstad Stensgård i Østfoldforskning, sier at det har skjedd store endringer i folks holdninger når det kommer til å kaste mat. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Egne matsvinn-butikker

Og nå blir datovarer stadig bedre butikk. Mandag åpnet den femte Holdbart-butikken i Norge – denne gangen på Stoa i Arendal.

– Konseptet går ut på å redde mat som står i fare for å bli kastet, og på den måten spare miljøet, sier gründer og medeier i butikkjeden Holdbart, Tor Johansen.

Han forteller at de kjøper opp varer som snart går ut på dato eller som ikke kan selges i vanlige butikker fordi de har en innpakning som har gått ut av sortimentet.

Varene selges så til cirka halv pris.

Gründer og medeier i butikkjeden Holdbart, Tor Johansen, sier at butikken ikke har noe fast sortiment. Det man finner én uke, er det ikke sikkert at man finner neste uke. Foto: Pål Tegnander / NRK

Geir Støylen er én av kundene som besøkte butikken i Arendal på åpningsdagen. Han sier at han liker konseptet.

– Det er bra fordi man hindrer at mat blir kastet. I tillegg er jo dette som å handle i Sverige, sier han.

Geir Støylen synes det kastes altfor mye mat i dag. Derfor setter han pris på å få en Holdbart-butikk i nærheten. Foto: Pål Tegnander / NRK

Fortsatt mye som kastes

Stensgård i Østfoldforskning synes det er positivt at gründere ser forretningsmuligheter i mat som risikerer å bli kastet, men mener det også er viktig å jobbe forebyggende når det gjelder matsvinn.

– Vi må jobbe for at det ikke produseres så mye mat at det blir nødvendig å selge den til halv pris, sier hun.

Men selv om det kastes mindre mat, er det fortsatt mye som havner i søpla. I fjor ble det kastet cirka 385 000 tonn spiselig mat i kartlagte verdikjedeledd. Dette tilsvarer rundt 73 kg per innbygger per år.

Et par timer etter at Holdbart åpnet i Arendal, er medeier Johansen godt fornøyd.

Han anslår at mellom 200 og 300 kunder har vært innom butikken. Det synes han er veldig bra på en dag med skikkelig hålkeføre.

Ifølge ham, kan det bli åpnet fire nye Holbart-butikker i Norge i løpet av neste år. Han tror det er marked for enda flere slike butikker.