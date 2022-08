Ny prisrekord: Bakerens strømregning tredoblet på ett år

– Vi har altfor høye strømkostnader. Vi prøver å spare og skrur av lys og maskiner når vi kan, sier daglig leder Peder Fredrik Jørgensen hos Baker Jørgensen.

På bakeriet i Arendal går det som varmt hvetebrød på andre dag av den politiske festivalen Arendalsuka.

Bakeren i Arendal har mye å gjøre under Arendalsuka. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Til tross for at dette er en av årets beste uker for bakeriet er det likevel ingen høytid for økonomien.

De siste seks månedene har bakeren betalt 1.1 millioner kroner i strømregning. Det er over tredobbelt så mye som i et normalår.

– Realiteten er at vi ikke tjener penger, sier Jørgensen.

Ny prisrekord på strøm

Og dyrere vil det trolig bli.

Tirsdag ble det satt ny prisrekord for Sørvest-Norge med en gjennomsnittspris på 4.39 kroner per kWh, ifølge NTB.

Men til onsdag vil hvetebaksten hos Baker Jørgensen bli enda dyrere å produsere.

Jørgensen forteller at de allerede i år har satt opp prisen med 14 prosent. På et vanlig år er økningen vanligvis på 3 prosent. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Da blir døgnprisen for strøm 4,9 kroner per kWh i Sørvest-Norge. Det er ny rekord.

– Blir ikke ting mer stabilt må vi øke prisen. Det ønsker vi ikke. Så langt i år har vi hatt to prisøkninger, og det har jeg aldri opplevd tidligere, sier Peder Fredrik Jørgensen.

Hasteinnkaller Stortinget

Tirsdag formiddag bestemte presidentskapet at de folkevalgte skal møtes flere uker før Stortinget formelt åpner.

Målet er å finne en løsning på blant annet Baker Jørgensens problemer.

– Kraftsituasjonen er alvorlig. Regjeringa tar det på høyeste alvor, og det gjør også Stortinget. Nå skal vi jobbe sammen for norske innbyggere og næringslivet i den tiden vi er i, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Gharahkhani forteller om at enstemmig presidentskap om å kalle inn Stortinget. Foto: William Jobling / NRK

Datoen for møtet er ikke bestemt, men det vil skje i løpet av september.

Håper næringslivet får støtte nå

– Jeg håper det kommer en støtteordning nå, så vi alle kan sove litt bedre om natta, sier daglig leder Peder Fredrik Jørgensen.

Han viser NRK strømregningen fra juli i fjor og juli i år:

Juli 2021: 79.300 kroner

Juli 2022: 242.500 kroner

Baker Jørgensen viser strømregningene til NRK som viser den store kostnadsøkningen. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Konsekvensene er at dette ikke er bærekraftig. Da må vi se på andre alternativer eller ta opp lån, sier Jørgensen.

Skulle ønske møtet var tidligere

Opposisjonen på Stortinget mener makspris kan være veien å gå.

– Jeg skulle ønske at vi kunne møtes tidligere. Vi kan ikke lenger sitte og se på denne krisen, sier leder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet.

– Jeg er glad for at Stortinget skal samles, sier Listhaug. Foto: Javad Parsa / NTB

Leder av Rødt, Bjørnar Moxnes, sier til NRK at han mener Stortinget burde samles umiddelbart.

– Regjeringen har ingen mål om å få ned prisen, kun kompensasjon. Det er ingen varig løsning, sier Moxnes.

Lederen av partiet Rødt synes det er bra at Stortinget nå møtes for å diskutere strømkrisen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Lover en ordning innen oktober

Olje- og energiminister, Terje Aasland (Ap), sier regjeringen jobber med å få på plass en hjelpeordning for næringslivet.

– Vi skal senest ha denne ordningen klar når statsbudsjettet legges frem i oktober.

Han understreker at det er viktig å finne en ordning som er treffsikker, slik at bedrifter som ikke trenger støtten tjener på det.

Olje- og energiminister lover at en ordning er på plass innen oktober. Foto: Lise Åserud

Usikker jobbhverdag

På bakeriet til Baker Jørgensen har stekeovnen gått i hele natt for å lage nok boller og brød til dagens kunder.

Kjøkkensjef hos bakeren, Jan Oddvar Fossnes, tar en pust i bakken etter lang arbeidsnatt.

Han forteller at de gjør alt de kan for å spare på strømkostnadene. Blant annet prøver de å unngå å ha på for mange maskiner samtidig.

Fossnes forteller at alle de ansatte gjør det de kan for å redusere strømforbruket. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Når strømmen øker så mye så er det klart det går utover hele bedriften, også oss ansatte. Det preger arbeidsdagen.