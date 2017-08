Ny plan mot radikalisering

– Vi lager en plan for tilpasse oss til en ny tid. Når organisasjoner som forherliger ideologier som er basert på hat og intoleranse går gjennom byens gater, er vi for sent ute. Vi må jobbe forebyggende, sier radikaliseringskontakt i Agder politidistrikt, Rose Olsen.

De siste årene har politiet på Agder håndtert flere saker med hatkriminalitet. I forkant av fjorårets arrangement «Skeive Sørlandsdager» i Kristiansand, ble regnbueflagg kuttet ned og plakater med budskapet «knus homolobbyen» hengt opp.

I slutten av juli i år var budskapet det samme da medlemmer av den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» marsjerte gjennom gatene i Kristiansand i en ulovlig demonstrasjon.

Dette banneret ble fotografert i Kristiansand sentrum under Skeive Sørlandsdager i fjor. Foto: tipser

Vil forhindre radikalisering

Slike hendelser er grunnen til at Agder politidistrikt det siste året har jobbet med en ny omfattende strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme og hatkriminalitet.

Radikaliseringskontakt i Agder politidistrikt, Rose Olsen, mener politiet kan bli flinkere til å identifisere hatkriminalitet og vil derfor ha opp kompetansen på dette området. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Målet er at færre skal bli radikalisert, noe som igjen vil begrense oppslutningen til ekstreme miljø.

Strategiplanen inneholder rundt 30 punkter med ulike tiltak.

– Den er ganske konkret. Vi har til og med ført opp hvem som har ansvar for oppgavene og hvem som skal være med på gjennomføringen. Dette er et rammeverk for en bred og tverrfaglig innsats på området, sier Olsen.

– En samfunnsoppgave

Strategiplanen som nå er ute på høring, er ikke bare for politiet. Den involverer også kommuner, offentlige aktører og private.

– Politiet har en nedre grense for når de kan gripe inn, men vi kan ikke vente til folk er ferdig radikalisert før vi gjør noe. Dette er en samfunnsoppgave, sier Olsen.

Leder i FRI Sør (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Anna Charlotte Larsen, vet at mange som har en kjønnsidentitet som ikke er helt «A4», har blitt såret og redde av holdningene som har kommet fram i forbindelse med både Skeive Sørlandsdager og nazimarsjen for et par uker siden.

At politiet nå har kommet med en plan for å forhindre at slike holdninger sprer seg, synes hun er bra.

– Det jeg liker godt med planen, er at den peker på innsats helt ned i barnehager og ned i den totale pakken hvor hver enkelt av oss blir møtt, sier hun.