Ny person pågrepet og siktet i Ørjan-saken

Personen er en mann i 40-årene som er kjent for politiet fra tidligere, skriver politiet i en pressemelding.

– Personen som i dag er pågrepet har tidligere vært avhørt som vitne i saken. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap av Solum, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Dette er den andre pågripelsen i saken.

For nøyaktig en uke siden ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap av Solum.

Ørjan-Helmer Gundersen Solum ble funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai i år.

Flere personer i søkelyset

I flere uker har politiet hatt flere personer i søkelyset.

– Over to uker har vi hentet inn ny og viktig informasjon i saken. Nå har vi pågrepet nok en person fordi vi mener det er skjellig grunn til mistanke om at han har hatt noe med dette dødsfallet å gjøre, sier Bruvoll.

Skal undersøke relasjoner

40-åringens forsvarer, Thor Bache-Wiig, sier den siktede er fortvilet og forstår ikke bakgrunnen for pågripelsen.

– Han ble satt i arresten for under en halvtime siden, og jeg har bare snakket kort med han på telefonen, sier Bache-Wiig til NRK klokken 11 tirsdag formiddag.

Han skal møte klienten i morgen og har bedt sin klient om å foreløpig avvente videre avhør.

Agder-politiet skal undersøke om de to siktede har en relasjon til avdøde.

– Vi kan ikke si noe om relasjoner mellom de siktede. Vi foretar avhør i dag, og skal sammenholde informasjon for å se nærmere på de siktedes relasjon. Og deres relasjon til avdøde, sier Bruvoll.