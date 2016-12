Ny kritikk

Pårørende raser over det de mener er uforsvarlig behandling av sine nærmeste i bofellesskapet Landviktun 7 i Grimstad. Fylkeslegen har igjen konkludert med at kommunen bryter loven på flere områder, skriver Agderposten. Dette skjer tre år etter at samme bofellesskap fikk kraftig kritikk for lignende forhold.