Viking Link har en kapasitet på 1400 megawatt, og går mellom Jylland i Danmark og Storbritannia.

Siden Storbritannia som regel har dyrere strøm enn Norden, vil enda en kabel til Storbritannia føre til dyrere strøm i Norden.

I slutten av 2021 åpnet den første kabelen, North Sea Link, mellom Rogaland og Storbritannia.

Ifølge beregninger gjort av analyseselskapet Volt Power Analytics vil Viking Link påvirke strømprisene i Sør-Norge.

Det var europower.no som først omtalte saken.

Høyere pris

– Det vil føre til en marginalt høyere pris. Det er snakk om 0,9 øre per kilowattime til 1,5 øre per kilowattime over hele året i snitt.

Det sier kraftanalytiker i Volt Power Analytics, Katinka Bogaard, til NRK.

Katinka Bogaard er kraftanalytiker i Volt Power Analytics. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Det er prisområdet NO2 som går fra Sunnhordland til Buskerud som vil bli påvirket mest.

– Hvordan vil vi merke det på lommeboka?

– For en gjennomsnittlig husholdning vil det være snakk om 130–220 kroner per år. Det er et lite hopp, men det er mange andre faktorer i strømmarkedet som spiller en mye større rolle i prisene framover, svarer Bogaard.

Slik har Norge blitt tettere koblet på Europa med kraftkabler Norge er en del av et kraftmarked som er knyttet til Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Polen, Russland, Nederland og Baltikum med kabler. Målet er å jevne ut prisforskjeller og å styrke energisikkerheten. Første utenlandskabel En høyspent kraftlinje overfører kraft fra Sør-Trøndelag til Jämtland i Sverige for første gang. Siden er flere linjer blitt bygget ut til Sverige og Finland.

Sjøkabel mellom Norge og Danmark Sjøkablene Skagerrak 1 og 2 ble installert sommeren 1976 og 1977. Overføringskapasiteten var på 500 megawatt. Siden har Norge fått to nye kabler til Danmark i 1993 og 2014.

Frislipp i kraftmarkedet Kraftmarkedet ble åpnet opp med energiloven. Prisene for kraft skulle styres av tilbud og etterspørsel.

Norden får felles kraftbørs Sverige og Norge dannet en felles kraftbørs, som Finland og Danmark senere koblet seg på.

Kabelen til Nederland åpner Kabelen Nordned mellom Norge og Nederland åpner i april 2008. Kapasiteten er på 700 megawatt.

Kraftig økt overføring til Danmark Den fjerde kabelen, Skagerrak 4, åpnet mellom Kristiansand og Tjele i Danmark på tampen av året. Da økte overføringskapasiteten mellom landene fra 1000 til 1700 megawatt.

To nye kabler vedtatt Solberg-regjeringen vedtar å bygge en kabel til Tyskland og Storbritannia, hver av de på 1400 megawatt.

Tyskland-kabelen åpner I desember startet prøvedriften av Nordlink som går mellom Sør-Norge og Tyskland. Siden mars 2021 har kabelen vært i vanlig drift. Kapasiteten er på 1400 megawatt.

Kabelen til Storbritannia åpner Kabelen mellom Suldal i Rogaland og Newcastle i Storbritannia åpnet i oktober 2021. Overføringskapasiteten er på 1400 megawatt. Vis mer

Full kapasitet i 2025

Selskapet har kjørt flere simuleringer der de har regnet på hvordan strømprisene vil påvirkes av den nye kabelen de neste to årene.

Mens prisen vil gå noe ned i Jylland, vil prisen gå noe opp i Storbritannia.

Kartet over viser hvor kraftkablene Viking Link, Cross Skagerrak og NSN går mellom Storbritannia, Norge og Danmark.

Mot 2030 vil det være så mye fornybar energi som kommer inn at påvirkningen vil være minimal, ifølge Bogaard.

Viking Link vil operere med en kapasitet på 800 megawatt i 2024. Først i 2025 vil den operere med full kapasitet, 1400 megawatt.

Det er noe mer enn Norges største vannkraftverk i Hurdal, som har en kapasitet på 1200 megawatt.

– Uheldig

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NRK at alt som virker negativt for prisene er uheldig.

– Derfor må vi være særdeles oppmerksomme, og sørge for at vi klarer å utvikle vårt kraftsystem slik at vi klarer å få ned prisene.

Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Javad Parsa / NTB

– Er det rettferdig at beboerne i Sør-Norge må betale en særlig høy strømpris for å bidra til det grønen skiftet i Europe?

– Nei. Det er det ikke.

Samtidig peker statsråden på at vi har et system der vi har behov for kraftutveksling for å opprettholde energisikkerheten.

Han mener det er viktig at vi får bygd ut nettet i Norge slik at det kan sikre bedre kraftflyt mellom de ulike prisområdene.

Vil bremse prissmitte

I norsk politikk er splittelsen stor i synet på kraftsamarbeidet i Europa, som Norge er en del av. I Støre-regjeringen vil Senterpartiet helst at Norge ikke skal knyttes tettere på dyrere prisområder.

Stortingsrepresentant Gro Anita Mykjåland (Sp) sier hun er opptatt av å bremse prissmitten som kommer inn til Norge.

Gro Anita Mykjåland (Sp). Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

– Det er helt klart at jo mer integrert Norge blir i det europeiske energimarkedet, dess mer prissmitte vil vi oppleve, sier hun til NRK.

Olje- og energiminister Terje Aasland mener det viktigste man kan gjøre for å hindre prissmitte er å sørge for at Norge har god kraftdekning selv.

Han peker både utbygging av vindkraft, havvind og oppgradering av vannkraft som viktige tiltak som allerede er satt i gang.

– Samtidig må vi bygge ut nettet mer enn det vi har gjort historisk sett. Klarer vi det, kan vi dempe smitten.

Nei til nye utenlandskabler

Senterpartiet ønsker ikke å bygge nye utenlandskabler. Gro Anita Mykjåland ser heller ingen grunn til å fornye de to av de fire kraftkablene som går til Danmark fra Sør-Norge.

– Vi har allerede stor utenlandsforbindelse, spesielt fra NO2 Sørvestlandet. Det viktigste blir å bygge ut mer kraft og nett her i Norge slik at vi får stabile og gode kraftpriser for husholdninger og næringsliv, sier hun.

Olje- og energiministrer Terje Aasland sier til NRK at det er for tidlig å si noe om de gamle kablene til Danmark bør fornyes.

– Bra at den åpner

Ola Elvestuen (V) er positiv til åpningen av den nye kraftkabelen mellom Storbritannia og Jylland.

– Det er bra at den åpner. Det bidrar til at Storbritannia kan redusere sine utslipp, og blir mindre avhengige av fossil gass, og det vil styrke økonomien i dansk vindkraftindustri, sier Elvestuen til NRK.

Ola Elvestuen (V) Foto: Glenn Aaseby / NRK

