– Kvinner må skjønne at det er bra å jobbe 100 prosent.

Det sier nytilsatt kommunedirektør i Arendal, Inger Hegna.

Etter å ha vært hytteinnbygger i Arendal i mange år har hun nå flyttet til kommunen.

– Det å jobbe deltid er en fattigdomsfelle som ofte går ut over kvinner. Og på Sørlandet er det flere som sitter i fella, sier Hegna.

Hun viser til at landsdelen har et mer tradisjonelt kjønnsrollemønster enn resten av landet, der flere kvinner velger å jobbe deltid.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 47 prosent av kvinnene i Agder jobber deltid. Det er høyest i landet. 19 prosent av mennene jobber deltid i fylket.

I hele landet jobber 37 prosent av kvinnene deltid. 17 prosent av mennene jobber deltid.

Agder skiller seg ut

Lille Lea koser seg på trilletur i sommervarmen i Arendal.

Hun strekker armene i været og vil opp til mamma Julie Stokke Thomassen.

Julie nyter dagene sammen med datteren, mens hun ennå har permisjon.

Men når datteren er gammel nok, vil mamma ut i 100 prosent jobb.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg er veldig glad for å få denne tiden med Lea. Spesielt de to første årene er noe man ikke får igjen, sier mamma Julie.

Samtidig heier hun på at kommunedirektøren tar opp problemet med at for mange velger å jobbe deltid i byen hun bor i.

– Å få flere kvinner ut i fulltidsjobb er viktig for å få til bedre likestilling, mener småbarnsmoren.

Kevin Grosvold og Lene Nordby er også på trilletur.

De har sønnen Lucas sammen, men paret er ikke så opptatt av at kvinner må jobbe fult.

– Det må jo være opp til hver enkelt hvordan man vil rigge livet sitt, sier pappa Kevin.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Full jobb gir økonomisk sikkerhet

På Universitetet i Agder sitter professor Ellen Katrine Nyhus.

Hun har forsket mye på kvinner og økonomi, og er svært opptatt av at kvinner skal skjønne verdien av å jobbe fullt.

– Flere kvinner i arbeid vil gi samfunnet flere hender, noe vi trenger. Men det vil også gi kvinner en større økonomisk trygghet, sier professoren.

Hun minner oss på at rundt 50 prosent blir skilt, og at det er viktig for kvinner å kunne klare seg uten at mannen er hovedforsørger.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fleksibelt arbeidsliv

Agder henger etter på mange måleenheter for likestilling.

Det er bakgrunnen for at kommunedirektøren i Arendal ønsker å jobbe aktivt for å endre vanene til folk i sør.

– Arbeidslivet er blitt gode på fleksible løsninger, slik at det er mulig å sjonglere med arbeidstiden, sier Inger Henga.

Hun har selv tre barn og avslører at hun har jobbet redusert en gang.

– Da var jeg ansatt i 80 prosent stilling, men jobbet over 100 prosent. Så den løsningen var skikkelig dårlig, sier hun og ler.