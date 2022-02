– Jeg har virkelig vært helt i kjelleren i et par av øvelsene. Det har vært ganske deilig å kjenne på. Jeg har gitt alt, sier Anja Hammerseng-Edin.

Kampen tilspisser seg før finaleukene i Mesternes mester.

For håndballspilleren holdt det akkurat ikke til en plass i semifinalen.

Flokete start

Fem skulle altså bli til fire, på en kveld som stod i koordinasjonens tegn.

For Hammerseng-Edin floket det seg skikkelig til i første øvelse.

I «Taukampen» skulle deltakerne vikle seg selv og 50 meter tau gjennom en hinderbane.

Håndballspilleren startet sterkt, men så begynte forviklingene.

Mens de andre passerte målstreken én etter én, stod 39-åringen igjen med en stadig større floke.

– Det surra seg som en slange rundt kroppen. Jeg hadde ikke så mange flere kroppsdeler å by på for tauet, så da skar det seg, sier hun etter konkurranseslutt.

Dette er ikke første gang en deltaker sliter med flokete tau:

Fjorårets vinner Aksel Lund Svindal måtte til slutt få hjelp av sine meddeltakere til å løse floken i «Taukampen». Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Tunga rett i munnen

Og det gikk ikke veldig mye bedre for Hammerseng-Edin i kveldens andre utfordring.

Hun var derimot ikke den eneste som slet med ballkontrollen i «Kulebanen».

I denne øvelsen gjelder det å frakte totalt tre baller trygt frem gjennom ulike hindere. I starten hadde alle utøverne problemer med oppgaven. Romøren finner flyten, og går inn til soleklar seier. Og det ble kun menn på pallen, også i denne øvelsen. På andreplass kom Øystein Pettersen. Nils Jakob Hoff krysset målstreken som tredje mann. Madeléne Rubinstein slet med ball-balansen. Hun ble den siste som krysset målstreken i kveldens andre øvelse.

Øvelsens soleklare vinner var Bjørn Einar Romøren.

– Det er så sårt trengte poeng. Det var sykt digg, sier en tydelig lettet skihopper.

Madeléne Rubinstein havner på bånn, men kommer sterkere tilbake i kveldens siste øvelse:

I «Balansebanen» gjelder det å komme seg gjennom hinderløypa uten å falle. Hammerseng-Edin trenger sårt poeng. Men hun finner ikke flyten og ender nok en gang nest sist. Øystein Pettersen suser gjennom løypa, og vinner soleklart. Rubinstein viser nok en gang at hun har solid balanse. Det holder til sølv. Hakk i hæl følger Romøren. Stor og sterk er ikke nødvendigvis en fordel i denne øvelsen. Roer Nils Jakob Hoff ender helt sist.

Øystein Pettersen ender for tredje gang opp med ukas sammenlagtseier.

Hammerseng-Edin og Rubinstein, som begge to lå på sammenlagttoppen forrige uke, er nå henholdsvis nederst og nest nederst på lista.

Og det er duket for sesongens siste nattest.

Gruppeklem etter natt-test. Madeléne Rubinstein gikk seirende ut. Foto: Stian Foss / Nordisk Film/NRK

Ikke skuffa

Selv om det førte til at hun nå er ute av konkurransen, er Hammerseng-Edin glad for at hun fikk oppleve nattest:

– Det var egentlig en kul opplevelse. Litt sånn følelsen av å ta et straffekast i siste sekundet, sier hun til NRK.

På spørsmål om hun er skuffet over å ryke så nær en semifinale, er svaret nei.

– For det var så fortjent. Samtidig er jeg så takknemlig for at jeg har vært her.

Håndballspilleren sier det har vært deilig å kjenne på både konkurransenerver og lagfølelse igjen i Mesternes mester.

– Hvem har imponert deg mest?

– Bjørn Einar, uten tvil. Da jeg røk i nattesten var det ett og et halvt år siden han slutta med cellegift. Bare det at han er her og gjør det han gjør, det gir så mye håp.

Anja Hammerseng-Edin ble kjent for sin lekne spillestil, og gjorde suksess både på landslags- og klubbnivå. Foto: Andrej Isakovic / NTB

Den meritterte håndballspilleren har scoret 143 mål for det norske landslaget. Hun har vunnet VM-bronse, EM-søIv og en rekke medaljer med Larvik håndballklubb.

I 2012 ble hun kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller i EM.

39-åringen fra Porsgrunn er likevel tydelig på at det beste håndballen har gitt henne, er forholdet til kona Gro Hammerseng-Edin.

– Det er liksom lett å tenke på håndballøyeblikk. Men hvis jeg tenker på hva som har vært viktigst for meg i håndballen, så er det det å få lov å oppleve den kjærligheten til Gro, sier hun.

Gro og Anja Hammerseng-Edin. I 2018 ble Gro den første kvinnen som vant Mesternes mester, og det var i stor grad konas gode ord om programmet som gjorde at Anja takket ja til deltakelse. Foto: Gro Hammerseng-Edin

Paret giftet seg i 2013. Sammen har de to sønner på tre og ti år.

– Håndballen hjalp meg til å få det til å skje, på en måte.