– Vi var helt gærne. Det var så intenst i det rommet, det bare brant og ristet, sier Nadya Khamitskaya Andersen.

39-åringen beskriver sin siste natt-test som forferdelig og perfekt på samme tid.

Danseren er den fjerde deltakeren som forlater årets sesong, i en episode som bød på flere prøvelser.

Tung last

Lagånden skulle nok en gang testes fredag kveld, og det ble en heftig start for lagene på to og to.

I «Sisyfos» skulle lagene veksle på å rulle en tung ball flere ganger gjennom en bratt løype.

Det blå laget med Nadya Khamitskaya Andersen og Øystein Pettersen havnet raskt bakpå.

Striden om seier stod mellom hvitt og rødt.

Det hvite laget tok en knepen seier, men da hadde blått lag fremdeles ikke begynt på siste runde.

Andersen gir alt i sin sluttspurt, før hun kollapser på bakken. Lagkamerat Pettersen fullfører til en sisteplass.

Emosjonell kveld

Dessverre går det ikke bedre for danseren i kveldens andre øvelse.

i «Sit-ups» skal hvert lag samarbeide om å flytte hundre baller fra et bord til en trakt.

Det betyr at hver deltaker må gjennom hundre situps, noe som for enkelte går ut over både mage og rygg:

Andersen og lagkompis Bjørn Einar Romøren mister ingen baller, men ender på sisteplass fordi de bruker lengst tid. Etter hvert begynner sit-upsene å bli smertefulle for ryggen til den tidligere proffhopperen. Anja Hammerseng-Edin og Øystein Pettersen tar seieren... mens det blå laget går inn til en andreplass.

Så er det duket for kveldens siste øvelse.

Denne må Andersen vinne, for å unngå å havne i duell.

I «5000-meter» skal lagene løpe til sammen 20 ganger gjennom en 250 meter lang løype. Andersen gir alt i sluttspurten, men ender likevel nederst med lagkamerat Nils Jakob Hoff. Øystein Pettersen var uslåelig i løypa. God prestasjon også fra Madeléne Rubinstein sikrer rødt lag førsteplassen. Full konsentrasjon fra Bjørn Einar Romøren. Han kaprer andreplassen sammen med Hammerseng-Edin, som løp som en kule i sluttspurten.

Madeléne Rubinstein ender for andre uken på rad opp som kveldens sammenlagtvinner.

– Det er takket være laget, konkluderer hun.

Nadya Khamitskaya Andersen velger med seg Nils Jakob Hoff i natt-test.

Dét var ifølge danseren en forferdelig avgjørelse.

– Det var det verste for meg i Mesternes mester, å velge Nils Jakob i natt-test. Vi hadde akkurat vært på lag sammen. Å måtte kjempe mot ham føltes veldig absurd, sier hun.

Dronning av parketten

Etter en svært jevn og intens duell, ryker Andersen ut i det hun selv omtaler som en perfekt avslutning.

Danseren beskriver et sørlandsopphold fullt av inntrykk, inspirasjon og fellesskap.

– Vi har ledd så mye og vi har grått så mye. Mesternes mester er litt som en komprimert utgave av livet, sier hun til NRK.

– Vi har vært sammen om alt, sier Andersen om årets gjeng. Foto: Stian Foss / Nordisk Film/NRK

Da hun ble spurt om å delta i programmet, ble hun først beæret. Så tenkte hun: «jeg er altfor svak for dette».

– Hodet mitt har tatt meg med mye lenger enn jeg hadde forventa, understreker hun.

39-åringen var bare 17 år da hun dro fra Minsk i Hviterussland til Norge for å trene med noen av verdens beste på sitt dansefelt.

Hun snakket så vidt engelsk og kjente ikke ett menneske da hun kom til landet.

– Det eneste trygge jeg hadde med meg i ryggsekken var dansen.

Både før og siden har Andersen hatt en rik dansekarriere. For de fleste er hun aller best kjent for sine mange år i TV2-programmet «skal vi danse».

Andersen omtaler «skal vi danse»-tiden som fantastisk. Hun kunne holdt på i ti år til, men setter pris på tid med familien og andre prosjekter. Foto: Espen Solli / TV 2 / TV 2

I 1997 gikk hun som første hviterusser noensinne til finalen i junior-VM.

– Det var banebrytende uten at vi selv skjønte det. Det betydde veldig mye for dans i Hviterussland, og var én av tingene som gjorde at det å flytte til Norge med kun dans i ryggsekken føltes helt riktig.

