Ny belønningsavtale

Kristiansand kommunes innsats for å få ned biltrafikken, har nå utløst 300 millioner kroner i belønning fra staten. Forrige avtale gikk ut ved nyttår, og den nye gjelder for tre år. – Dette vil bidra til at veksten i persontransporten kan tas ved at flere reiser med kollektivtransport, sykler eller går, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.