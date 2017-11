Nummer 15 i B-pulja

Skøyteløpar Simen Spieler Nilsen frå Arendal vart nummer 15 i B-pulja på 5000 meter under verdscupen i Heerenveen. Sørlendingen gjekk inn til tida 6.24,42. Han var over seks sekund bak franske Alexis Contin som vann. Håvard Bøkko vart nummer to.