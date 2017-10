NRK Sørlandets blinde journalist: – Alle på radio er like blinde

«Velkommen inn, ta gjerne med deg kaffen!». Stiansen hanker neste gjest inn i radiostudio på NRK Sørlandets kontorer i Kristiansand. Han har denne morgenen ansvar for Sørlandsendingen. I det musikken slutter å spille tar Stiansen over og introduserer neste gjest i sendingen.

Som programleder på radio må man kunne litt om alt og da er det en fordel og ha en skjerm foran seg å kunne lese på. Det har ikke Stiansen, han er blind, alt han sier kan han utenatt.

Alle som hører på radio er like blinde. Yngve Stiansen

Han ser ikke hva han snakker om

Å jobbe som en blind journalist kan for mange høres vanskelig ut, men Stiansen ser ut til å ha stålkontroll. Han husker for eksempel værmeldingen utenatt.

– Det er mange som spør meg hvordan jeg klarer å huske så mye. Svaret er at når man ikke har en skjerm foran seg til å lese på blir man etter hvert trent opp til å huske ting.

SER IKKE HVA HAN SNAKKER OM: En svart skjerm ville bydd på problemer for de fleste programledere, Stiansen husker derimot alt han skal si utenatt. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Bak den trygge radiostemmen ligger det mye arbeid. Som den eneste synshemmede på kontoret må Stiansen bruke ekstra energi for å gjøre oppgaver som hadde gått raskere om han kunne se.

Stiansen ser likevel ut til å ta utfordringene på strak arm. Å ha en åpen tone om synshemmingen blant kolleger er en av tingene som hjelper.

– Hvis jeg snubler i en stol midt på kontoret så hender det kanskje noen kolleger tøyser med det og sier, "Nå må du se deg for Stiansen". Akkurat det er veldig godt for meg, jeg vil ikke bli tatt for seriøst.

God hørsel

Yngve Stiansen. Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

For å kompensere for det manglende synet er det noen ting Yngve Stiansen har blitt ekstra god på.

Huske ting utenatt

Får med seg alt som blir sagt

Et godt øre for lyd

Gjenkjenner folk basert på hvordan de går

– Jeg pleier å si at summen av sansene er konstante. Det betyr at når man ikke ser så mye så får man for eksempel veldig mye mer hørsel.

Blind i arbeidslivet

Det er ikke lett å være blind i arbeidslivet. Kun en av ti arbeidsgivere kunne tenkte seg å ansette en synshemmet person ifølge en undersøkelse gjort for noen år siden, forteller Seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund. Han sier arbeidsgivere må se forbi synshemmingen.

Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund. Foto: Ingar Næss

– Det å være blind kan ha sine fordeler, du blir blant annet mer fokusert på lyd slik som i Stiansens tilfelle. Dessverre er det ikke så mange arbeidsgivere som ser de positive sidene.

Ny teknologi

På telefon og PC tar han i bruk talesyntese, en programvare som avkoder digital tekst og leser den høyt for ham, uten denne hadde arbeidsdagen hans blitt vanskelig.

Teknologi er noe han lærer seg fort.

– Når NRK får en selvkjørende bil er jeg den første som skal kjøre den, ler Stiansen.