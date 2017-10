NRK Sørlandet vant pris

NRK Sørlandet vant kategorien «Årets sak» under prisutdelingen av Sørlandets pressepris fredag kveld. Prisen ble tildelt serien «Mann Utsatt», som handler om menn utsatt for seksuelle overgrep. Juryen begrunner sitt valg med at dette er sterk journalistikk som bidrar til å belyse et tabu-emne i samfunnet.