NRK med nytt talentprogram: – Vi gleder oss

Talent-tilbudet skal gi tre til fem praktikanter grunnleggende kunnskap i journalistisk historiefortelling og publisering på nett, radio og TV.

– Talentene skal hjelpe NRK til å speile hele befolkningen bedre gjennom sin journalistikk, øke lederkompetansen på mangfold og bidra til at NRK vil bli en enda mer attraktiv arbeidsplass med fokus på et bredere mangfold, sier organisasjonsdirektør i NRK, Olav Hypher.

Planen er tuftet på NRKs mangfoldsvisjon: «Sammen skaper vi et Norge der alle hører til». Et av de konkrete tiltakene i mangfoldsvisjonen er å styrke mangfoldet gjennom å rekruttere og utvikle medarbeidere med iboende mangfoldskompetanse.

Gjennom opplæringsprogrammet skal deltakerne få en unik, lærerik og morsom mulighet til å utvikle seg til kompetente journalister og medieprodusenter. Satsingen skal styrke deltakernes muligheter på arbeidsmarkedet generelt og bidra til å øke andelen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediebransjen spesielt.

Opplæringsprogrammet er lagt til Kristiansand og distriktskontoret NRK Sørlandet.

– Vi i NRK Sørlandet er godt forberedt og rustet til å ta imot praktikantene. Vi gleder oss til å gå i gang, og håper tilbudet vil være attraktivt for søkere fra hele landet. Vi skal gjøre vårt beste for å tilrettelegge der det er behov for det, sier distriktsredaktør Inger-Lise Hansen.

Opplæringsprogrammet er planlagt gjennomført som et ti måneders opplæringsløp. Først med fem måneder startopplæring ved NRK Sørlandet, og deretter fem måneder praksis i en annen NRK-redaksjon.

I første omgang gjennomfører NRK dette som et forsøksprosjekt som skal danne grunnlaget for en permanent praksisordning for personer med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med NRKs andre opplæringsprogrammer som NRK Flere, NRK Nynorsk mediesenter og Samisk talentprogram.

Planen er å være i gang med en søke- og rekrutteringsprosess av praktikanter ved årsskiftet med oppstart i august 2025.