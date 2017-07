Northug hang ikke med Dyrhaug i solsteiken på Sørlandet

– Det er det nærmeste du kommer Syden i Norge. Man kan ikke klage når det er som det her. Men det er brutalt å gå konkurranse igjen, men moro å få gå med startnummer. Det er god matching med mange harde konkurrenter, sa Northug til VG etter jaktstarten lørdag kveld.

Northug håper at rulleskiløpet i Kristiansand blir en årlig tradisjon. Det sa han til NRK rett etter løpet.

31-åringen gikk ut likt med Dyrhaug, men maktet ikke å henge med lenge. Til slutt vant Dyrhaug ni sekunder foran Ånund Lid Byggland, mens det var ytterligere ett sekund ned til Northug på tredjeplass.

Dyrhaug fornøyd

– Det var artig. Det var veldig god stemning, og når Kristiansand byr på dette været så blir det kalas. Nå skal vi gutta kose oss og ta oss en tur på konsert etterpå, sa Dyrhaug til VG.

Dyrhaug ønsker også at det blir flere rulleskiløp i Kristiansand og var meget godt fornøyd med både seieren og arrangementet når han ble intervjuet av NRK rett etter løpet.

Niklas Dyrhaug vant Du trenger javascript for å se video.

Selv om Northug var sjanseløs på å ta seieren, fikk han likevel vist fram spurtegenskapene sine. Trønderen snek seg forbi både Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby på oppløpet. De to sistnevnte ble henholdsvis nummer fire og fem.

Det var Northugs første konkurranse for sesongen. Han har de siste månedene tilbrakt mye tid i høyden for å trene.

– Petter har holdt seg frisk hele tiden og fått gjort det han ønsker. Vi sikter mot 80 treningstimer i juni, sa trener Stig Rune Kveen til NTB nylig.

Weng vant kvinneklassen

Heidi Weng vant kvinneklassen i Kristiansand. Hun sa til NRK at hun var glad for at det ikke var regn. Da ville løypa i Kristiansand ha vært meget utfordrende, mente Weng.