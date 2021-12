Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har et stort ønske om å komme hjem til familien. Begynne å jobbe og skape et nettverk. Det får jeg ikke muligheten til, sier Andreas Larsen (29).

Rogalendingen har fullført seks års legeutdanning i Danmark, og var blant dem som jublet da Helsedirektoratet i sommer ga etter for press fra flere hold.

Norske studenter fikk sjansen til å slippe turnus i Danmark, ved å søke om autorisasjon i Norge etter studiene.

Med et norsk helsevesen som sårt trenger folk, regnet de nyutdannede med at det ikke ville ta lang tid å få autorisasjonen godkjent.

– Men nå har det gått seks måneder, og jeg har ikke fått noe informasjon, sier Larsen på telefon fra Hjørring.

Har utsatt fristen flere ganger

NRK har vært i kontakt med flere nyutdannede leger i Danmark som søkte om autorisasjonen da direktoratet åpnet for det i juli.

Målet var at de skulle slippe dobbel turnustjeneste etter endt utdanning – først et år i Danmark, så på nytt i Norge.

Direktoratet hadde svarfrist på tre måneder. Men i oktober ble fristen utsatt til 31. desember.

Tirsdag forlenget Helsedirektoratet fristen igjen. Andreas og resten av legene får ikke svar før i slutten av februar.

NRK forklarer Dette er nytt Bla videre Kan få autorisasjon uten praksis Danskutdannede leger som ikke har gjennomført turnus i Danmark kan nå bli vurdert om de kvalifiserer for autorisasjon i Norge.

Denne vurderingen vil bli gjort ut fra helsepersonellovens regler, som også søkere som har utdanning fra utenfor EU vurderes etter.

Dermed sammenlignes søkerens utdanning med den norske for å vurdere om den er jevngod, eller om søkeren har nødvendig kyndighet Kilde: Helsedirektoratet Før endringene Før endringene i autorisasjonspraksis, var det krav at man har måttet fullføre den danske utdanningen inkludert praksisåret (KBU) og oppnå full rett til å utøve yrket selvstendig i Danmark, før man kan få norsk autorisasjon.

Da var det ikke behov for noen gjennomgang av innholdet i den danske utdanningen. Kilde: Helsedirektoratet Må gå gjennom hver enkelt søknad Helsedepartementet går nå gjennom alt innholdet i den utdanningen hver enkelt søker har, og vurderer om den er jevngod med den norske legeutdanningen.

Selv om disse søkerne uteksamineres fra Danmark, har ikke nødvendigvis alle den samme utdanningen.

Flere av søkerne har f.eks. en bachelor i medisin fra et annet land og har siden blitt tatt opp ved et dansk universitet for å ta den siste delen av utdanningen. Kilde: Helsedirektoratet Får ikke svar før i februar Helsedirektoratet har nettopp varslet at saksbehandlingen blir forlenget til slutten av februar 2022.

Da har det gått nesten åtte måneder siden søknadene ble sendt. Kilde: Helsedirektoratet Forrige kort Neste kort

VG skrev om denne saken tidligere i høst.

Da opplyste Helsedirektoratet at de hadde rundt 40 saker der saksbehandlingsfristen var forlenget.

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet sier de gjør grundige vurderinger av hver enkelt søknad, og at de får bistand fra Universitetet i Oslo.

– Disse vurderingene tar tid, blant annet fordi søkerne ikke har et ensartet utdanningsgrunnlag, sier Farseth.

Det er første gang Helsedirektoratet vurderer den danske legeutdanningen, ifølge avdelingsdirektør Anne Farseth. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Ubehagelig situasjon

Andreas Larsen startet i en turnusstilling i Hjørring i sommer. Han har to barn og kone i Danmark, og sier utsatte frister gjør livet uforutsigbart.

– Det er en ubehagelig situasjon hvor man ikke vet hvordan framtiden kommer til å se ut, sier han.

Sebastian Hytten er president i samskipnaden for norske studenter i utlandet, ANSA. Han sier han har hatt kontakt med mange studenter som beskriver hvor tøft det er å leve i uvisshet.

– Det er kritikkverdig at det nok en gang blir utsatt. Mange hadde håpet på en ekstra hyggelig julegave i år, sier han.

Legeutdanning i Norge og Danmark Ekspandér faktaboks Legeutdanningen i Norge Utdanningen er seksårig.

Etter seks år med utdanning, søker man Helsedirektoratet om autorisasjon som lege.

De fleste videreutdanner seg som spesialist. Spesialistutdanningen er delt i tre deler.

Første del blir kalt «LIS 1», som står for lege i spesialisering del 1.

«LIS 1» er felles for alle spesialiseringer og har erstattet den tidligere turnustjenesten. Den består fremdeles av praksis på sykehus og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Totalt er praksisen i ett og et halvt år. Legeutdanningen i Danmark Utdanningen er seksårig.

Etter seks år med utdanning, får man autorisasjon som lege. For å få selvstendig virke må man gjennomføre klinisk basisutdanning (KBU). Denne består av praksis på et sykehus, medisinsk eller kirurgisk avdeling, og allmennpraksis eller på psykiatrisk avdeling.

Totalt er praksisen ett år.

Man kan søke «LIS 1» etter at man har fått autorisasjon i Norge.

Farseth i Helsedirektoratet begrunner den lange behandlingstiden med at de ikke har vurdert innholdet i den danske legeutdanningen før.

Hun trekker fram at søkerne ifølge de danske reglene ikke er helt ferdig utdannet, ettersom de mangler et års praksis.

Men avviser ikke at søknadene blir godkjent.

– Det er ikke et krav at søkers utenlandske utdanning skal være helt sammenfallende med den norske, men den bør i det vesentlige ha teori og praksis som tilsvarer norsk utdanning, forklarer hun.

Larsen mener han er klar for å få autorisasjon.

– Jeg har et stort håp og en tro på at de godkjenner det. Jeg har fulgt legene på sykehus i to sammenhengende år under studiet her nede.

Andreas Larsen vil hjem til Norge for at barna kan bo nær resten av familien. Foto: Privat

Trenger folk

Flere av legene i Danmark NRK har snakket med, mener de kunne bidratt til å avlaste det pressede helsevesenet under koronapandemien.

Helsedirektør Bjørn Guldvog fortalte på tirsdagens pressekonferanse om stor belastning på grunn av sykdom både i befolkningen og blant ansatte.

– Tilgangen på helsepersonell er vanskelig i 204 kommuner. Det er en utfordrende situasjon, sa han.

Kristiansand er blant kommunene som står med åpne armer hvis Andreas Larsen og resten av de nyutdannede får autorisasjon i Norge.

– Kommunen har stort behov for leger, så hvis det er snakk om at de kan komme til Norge, så er de sårt trengt, sier rådgiver i personellbanken, Janne Slotte.

Larsen vil gjerne bidra, men helst litt nærmere familien.

– Det skulle helst vært på Vestlandet. Vi vil gjerne til familien. Det er ikke så attraktivt hvis det er langt unna dem, avslutter han.

