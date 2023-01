Den norske filmskaperen Odd Hynnekleiv var hektet på Brasil. Fotballikonet Pelé var mye av grunnen.

I dag er Hynnekleiv mest kjent som skaperen av filmene om Kamilla og tyven.

Men på 1970-tallet dro han til andre siden av verden som utvekslingsstudent, for å oppleve drømmen om Brasil. Før hans retur til Norge, var det én person han bare måtte finne.

Sin store helt, Pelé.

Møtte opp på trening

Pelé er kanskje det største fotballikonet noensinne.

Det har vært kjent at han har vært kreftsyk i lengre tid, og bitte lille nyttårsaften 2022 døde han. Han ble 82 år gammel. I dag gravlegges han.

Da Hynnekleiv dro til Brasil på 70-tallet, spilte Pelé på fotballaget Santos FC.

Der var han inne i sin siste sesong, før han skulle spre sin magi over fotballen i USA, for New York Cosmos.

Ved siden av studiene, drev Hynnekleiv med foto og journalistikk. Under oppholdet skrev han for forskjellige norske aviser og ukeblader.

Og han lærte seg portugisisk.

Odd Hynnekleiv møtte Pelé noen ganger i løpet av livet. Han er best kjent som skaper av Kamilla og Tyven-filmene sammen med sin kone Grete Salomonsen. Foto: Linn Cathrin Olsen / NTB

Etter rundt åtte måneder følte han at språket satt godt nok. Nå skulle han finne Pelé.

I byen Santos, hvor fotballhelten bodde og spilte, var det en norsk sjømannskirke.

– Jeg dro innom der og spurte om de visste hvor han bodde og trente.

Det viste seg at det ikke var langt unna. Av gårde dro en håpefull nordmann til en fotballbane i nærheten.

Pelé på trening med det brasilianske fotballaget Santos en gang på 1960-tallet. Foto: Action Images / Reuters

Fikk skyss

Sikkerhetstiltakene rundt fotballspillere var noe helt annet enn det de er i dag.

Treningene til Santos FC var ikke lukket for folk. For den skuelystne var det bare å møte opp.

Til og med for å se et av Brasils beste fotballag.

Da Hynnekleiv kom til treningsfeltet til Pelé, var det bare å rope på spillerne for å få oppmerksomheten deres.

– Jeg ropte på han og sa jeg var kommet helt fra Norge, og ønsket å gjøre et intervju til et norsk ukeblad.

Fotballegenden Edson Arantes do Nascimento, bedre kjent som Pelé, er en av tidenes mest suksessrike og beste fotballspillere. Her med VM-trofeet da Brasil arrangerte VM i 2014.

Pelé var ikke vond å be. Nordmannen fikk ta bilder på banen og en prat etter trening. Reportasjen solgte han til tidsskriftet Vi Menn.

– Så spurte han hvor jeg skulle etterpå.

Dermed fikk Hynnekleiv haik av Pelé i hans egne gule Mercedes tilbake til Sjømannskirken.

Pelé med sitt ikoniske nummer 10 på Santos-drakten. Foto: Ap

Ingen festgutt

Møtet i Brasil ble starten på en relasjon mellom Hynnekleiv og Pelés.

Kun snaue to år etterpå var Pelé i Norge. Ullevål stadion var duket for vennskapskamp mellom New York Cosmos og Vålerenga.

Hynnekleiv skulle være Pelés egen tolk.

– Da var vi sammen døgnet rundt, forteller han.

Fotballspilleren hadde sagt at intervjuer med norske medier var utelukket. Men for Hynnekleiv gjorde han et unntak.

Det ble derfor intervju på Dagsrevyen, med den avdøde sportsjournalisten Knut Th. Gleditsch, og Hynnekleiv som tolk.

Siden den gang har de møttes ved noen anledninger, sist i USA.

Sportskommentator for NRK, Knut Th. Gleditsch og Pelé da han var i Norge for å spille vennskapskamp på Ullevaal stadion. Foto: Nyhetsspiller

Drømte om nytt møte

Filmskaperen maler et bilde av Pelé som en ydmyk person, men en magiker på fotballbanen.

– Han var stille og rolig, men kongen i fotballkamp.

De siste årene har det ikke vært så mange besøk til Brasil på grunn av pandemien. Det er dermed gått lang tid siden Hynnekleiv sist møtte Pelé.

– Jeg drømte siste natten at jeg måtte komme meg til Brasil og besøke han.

Det var derfor merkelig for nordmannen å få beskjeden om ikonets bortgang.

– Pelé har skylden for at jeg ble hektet på Brasil. Han var min store helt.