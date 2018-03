Norgesrekord i påskegjester

– Dette er faktisk ekstremsport, påstår butikksjef Terje Ropstad.

Nok en pall med appelsiner trilles inn på Coop Extra på Hovden i Setesdal.

– Alt må klaffe. Vi regner og teller og prøver å beregne så godt som mulig, så vi har nok varer til alle som kommer.

Det er torsdag før påske, og det jobbes på spreng. Her skal alt være på plass til storinnrykket palmehelgen.

Assisterende butikksjef Ingrid Helle og butikksjef Terje Ropstad forteller at turistene vil ha ferskvarer. Reker fra Sørlandskysten er populært. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

20.000 turister

Fire tonn med appelsiner er bare en liten bit av det som i løpet av en uke blir solgt fra matbutikken på Hovden.

– Vi bruker tall fra i fjor, og så legger vi på litt. Det verste er å gå tom for brød og egg i påsken, sier assisterende butikksjef Ingrid Helle, med et smil.

Annenhver nordmann planlegger å reise bort i påsken.

Helle har drevet butikk på Hovden i 34 år, og har fulgt turistutviklingen tett.

For noen tiår tilbake kom det noen få tusen mennesker til Bykle i Setesdal i påskeferien. Nå kommer det minst 20.000.

Både matkulturen og antall mennesker har forandret seg.

– Jeg husker da jeg bestilte paller med boksemat og suppeposer til påskegjestene. Nå selger vi nesten ikke slike varer, forteller hun.

Hun heller reker oppi kjøleboksen. De kom nettopp inn døra med egen sjåfør fra Kristiansand.

– Turistene som kommer vil ha ferskvarer. Reker fra Sørlandskysten er populært.

Bykle kommune har til vanlig 972 innbyggere. Når det kommer over 20.000 gjester i påsken, tjuedobles innbyggerantallet.

Til sammenligning åttedobles innbyggertallet i Hemsedal og Trysil, mens det i Geilo og Oppdal seksdobles.

Øker selvtilliten

Ordfører Jon Rolf Næss lever godt med de enorme sesongvariasjonene.

– Vi har lært oss å ta høyde for dette. Alt i kommunen er planlagt etter hyttefolk og feriegjester. Vi er glad for den vakre naturen som sørger for at så mange mennesker vil feriere her.

Spesielt stolt er han av at Vinmonopolet kommer til bygda om tre måneder.

Ordføreren i Bykle, Jon Rolf Næss, gleder seg til påsken. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dermed blir Bykle den eneste kommunen i landet med under 1000 innbyggere som får eget polutsalget.

Det øker selvtilliten i bygda, påstår ordføreren.

Informasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl forteller at de har stor tro på etableringen.

– Vi gleder oss til å etablere oss på Hovden, sier han.

Han påpeker at utsalget vil være stengt i de periodene når det ikke er så mye folk i dalen.

Annenhver nordmann planlegger å reise bort i påsken, og forkjærligheten mange har for hytteliv og den norske fjellheimen, har reddet bygda øverst i Setesdal.

Prisen er de klar over. Etter påske får de igjen fjellheimen for seg selv.