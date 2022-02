I natt kjørte han så langt han klarte, før han la seg til å sove på en bensinstasjon.

Fredag morgen er han på veien igjen. Klokka halv åtte anslår han er cirka 12 mil fra grensa helt nord i Romania.

– En kamerat har snakket med noen på grensa som skal hjelpe meg over. Det er nok mye folk og litt kaos der nå.

I Romania har noen bestilt et motellrom til ham.

Sørlendingen forteller om lange køer på alle bensinstasjonene langs veien. Ingen får fylle mer enn 20 liter drivstoff.

– Jeg skal ha nok til å komme over grensa. Jeg har med to 20 liters kanner som jeg fylte opp i går kveld.

Øksendal sier det hele er surrealistisk.

– Å flykte fra en invasjon er ikke noe man opplever hver dag.

Var på pub kvelden før invasjonen

Natt til torsdag var Øksendal på pub i Kharkiv. Da fikk en ukrainsk kompis melding fra en russisk kamerat om at noe var i ferd med å skje.

– Det virket nesten som de visste at det ville skje. Russeren sa det bare var snakk om timer, sier han.

Fem timer senere begynte det å smelle.

– Jeg hørte tydelig at noe ble avfyrt, og så smalt det. Jeg skulle egentlig legge meg, men gikk inn på rommet og hentet tingene mine, satte meg i bilen og kjørte ut av byen, sier han.

Det var ved femtiden.

– Det var flaks at det ble så sent som det ble. Hadde jeg lagt meg en time tidligere, hadde jeg nok ikke våknet og kommet meg av gårde så tidlig.

Var du redd?

– Det var ikke så behagelig da jeg hørte smellene og det kom fullt av tanks inn i byen i dag tidlig. Jeg kunne ikke være sikker på om det skulle komme nærmere.

Se bilder fra ødeleggelsene i Ukraina:



Delar av ein rakett enda opp i denne leiligheita utanfor byen Kharkiv. Foto: Andrew Marienko / AP Ødeleggelser fra et missil i Ukrainas hovedstad Kyiv torsdag morgen. Foto: Sergei Supinsky / AFP Røyk over Kharkiv i Ukraina, etter en eksplosjon ved en flyplass. Ukrainske myndigheter har tatt dette bildet, som ifølge dem er en brannskadd militær base i byen Brovary. Ifølge ukrainske myndigheter har dette skjedd etter at Russland sendte militære styrker inn i landet. Ein såra mann får hjelp i Kharkiv

– Lange køer

John Gunnar Haugenes fra Tvedestrand bor i Ukraina og reiste inn til Kyiv onsdag.

Torsdag fikk han se byen forandre seg totalt.

Selv om han i femtida i morges kunne høre bombelyd i det fjerne, ble han beroliget av stemningen i byen.

– Det var helt stille i gatene. Det var ingen biler og ingen mennesker. Det virket som om ingen hadde skjønt hva som var på gang, sier han.

Mange meldinger fra bekymrede venner og familie gjorde at han likevel bestemte seg for å dra fra byen så raskt som mulig.

Da han prøvde på det, fikk han se de første tegnene på det som skulle eskalere til et kaos.

– Det var lange køer utenfor minibanker og bensinstasjoner, og etter hvert ble trafikken enorm, sier han.

Siden hans egen bil var blitt tauet bort i løpet av natten, måtte han prøve å skaffe seg annen skyss.

Etter å ha gått et godt stykke og viftet med penger foran biler som kjørte forbi, stoppet en varebil som allerede var stappfull av ukrainere.

Planlegger flukten

Da NRK snakket Haugenes sent torsdag ettermiddag var han tilbake i landsbyen der han og hans ukrainske kjæreste har holdt til den siste tiden.

– At jeg kom meg ut hit nå, er jeg sjeleglad for, sa Haugenes.

Nå legger de planer for reisen ut av landet.

– Vi har god tilgang på diesel og mat, så vi skal nok klare å komme oss hjemover.

Haugenes sier det er spesielt to ting han må vurdere.

– Jeg må prøve å danne meg et bilde av hvor ting skjer, sånn at vi kan velge en trygg vei. Og så er det dette med fare for at veinettet blir overbelastet, som kan gjøre at det ikke blir mulig å komme seg ut, sier han.

Han og kjæresten er i en liten landsby ikke så langt fra Polen.