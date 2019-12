Nordlie bekrefter kontakt med Lillestrøm: – Vi får se i morgen

Det blir trolig Tom Nordlie som tar på seg rollen som mulig redningsmann i Lillestrøm etter at Jörgen Lennertsson fikk sparken mandag formiddag.

Nordlie leder sin første økt med Lillestrøm tirsdag formiddag, før han deretter stiller opp på en pressekonferanse, ifølge Romerikes Blad.

Det skal kun være forhandlinger om svenskens sluttpakke som gjenstår, før Nordlie presenteres, skriver lokalavisen.

Ifølge VG skal Nordlie i første omgang lede laget i de to kvalifiseringskampene mot Start.

Trenerprofilen har siden 2016 sesongen vært trener i Skeid som rykket ned fra førstedivisjon denne sesongen.

Nordlie: – Vi får se i morgen

NRK har vært i kontakt med Nordlie som er på prisutdelingen «Fotballfesten» mandag kveld. Til Eurosport kaller han det gambling dersom han tar oppdraget med å lede LSK i de to kvalik-kampene.

– Ingenting er avklart ennå. Vi får se hva morgendagen bringer, sier han til kanalen.

– Jeg sa til kona at dersom jeg tar dette oppdraget, er det ikke sikkert vi har lønn i januar, legger han til.

Nordlie og Skeid fikk en god start på årets sesong i førstedivisjon, men til slutt endte det med nedrykk for laget fra Nordre Åsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tok cupgull på Åråsen

Nå skal Nordlie forsøke å hindre at LSK må spille på nest øverste nivå for første gang siden 1975.

Laget havnet i år til slutt på en 14.-plass i Eliteserien, og må derfor ut i to kvalifiseringskamper mot Start 7.- og 11. desember.

Tom Nordlie ledet Lillestrøm til en fjerdeplass i serien og cupgull i 2007, men i mai året etter fikk han sparken etter en svak start på sesongen.

Møter gamle kjente

Skjebnen vil ha det til at Nordlies første kamper som LSK-trener kommer mot gamleklubben Start. Fremdeles har 57-åringen en høy stjerne blant supporterne etter at han ledet laget fra førstedivisjon til sølv i Eliteserien året etter.

POPULÆR I SØR: Tom Nordlie ble på kort tid en populær trener blant Start-fansen. I tillegg til gode resultater, ga han mye av seg selv på både godt og vondt i løpet av drøyt to sesonger i Start. Foto: Ståle Andersen / NTB scanpix

NRK vet at Nordlie har vært et aktuelt navn på blokka til Start når klubben har sett seg om etter ny trener ved flere anledninger de siste to årene.

– Rykter, sa Nordlie til NRK da Start var på trenerjakt etter Kjetil Rekdals avgang tidligere denne sesongen.

Det var Tom Nordlie som hentet nåværende Start-trener Joey Hardarson til Kristiansand i 2004. Senere samarbeidet de to også da islendingen var trener for Flekkerøy i 2014.