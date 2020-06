Nora Mørk klar for Vipers

– På grunn av alvorlig sykdom i min nærmeste familie har jeg besluttet å flytte tilbake til Norge, forteller Nora Mørk på klubbens hjemmeside.

Vipers Kristiansand har tidligere opplyst at håndballprofilen har vært høyt på ønskelista til klubben. Mørk har det siste året spilt for rumenske CSM Bucuresti. For én uke siden ble det kjent at hun ønsket å komme ut av kontrakten med den rumenske klubben.

– Håndball har som kjent stått først på min agenda, men noen ganger går ikke livet som planlagt. Min familie er grunnstenen i alt jeg er, og nå må jeg hjem, sier Mørk til klubben.

På vei ut av skadeproblemer

Mørk har slitt med store skadeproblemer de siste årene. Men nå er hun på vei tilbake. Første uken i juni deltok hun på landslagssamling i Kristiansand.

Vipers Kristiansand sikter høyt de neste årene. Målet er å vinne mesterligaen innen tre år.

– For å kunne fortsette med idretten min må jeg være i et spillermiljø, med en trener, og med en klubb som har vilje, kompetanse og ambisjoner. Det har Vipers, og derfor var det et enkelt valg for meg, sier håndballspilleren.

Nora Mørk får tilsyn etter at hun måtte forlate banen etter en smell i kneet i sin debut for Bucuresti. Foto: Alex Nicodim / NTB scanpix

– Har en enorm vinnervilje

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sier at har kjent Nora Mørk i lang tid, men at det først nylig har vært snakk om en overgang.

– Da det ble klart at hun kunne komme seg fra kontrakten med CSM Bucuresti, var vi på banen, sier han.

Treneren sier det var naturlig for Vipers.

– Hun er jo en meget god spiller. Hun har et bra skudd og bra samarbeid med linja og andre spillere. I tillegg har hun en enorm vinnervilje. Akkurat den er ganske unik, sier Gjekstad.

Flere signeringer

I januar signerte blant andre Marta Tomac, Heidi Løke, Silje Waade, Katrine Lunde og Malin Aune nye langtidskontrakter med klubben.

Vipers, som tok bronse i fjorårets mesterliga, sikret også ny kontrakt med trener Ole Gustav Gjekstad.