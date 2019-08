Nokas-dømte Alf Henrik Christensen tatt med over 130 kilo hasj i båt

Den Nokas-dømte mannen og to andre ble pågrepet av politiet på Sørlandet onsdag denne uken. 57-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling i Aust-Agder tingrett fredag morgen, siktet for grov narkotikakriminalitet.



– Jeg kan bekrefte at han er siktet for en betydelig mengde narkotika, og han har erkjent de faktiske forhold. Jeg ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet, for vi skal i avhør utover dagen. Da er det naturlig at han får forklare seg fritt, sier Christensens forsvarer, Sigurd Klomsæt, til NRK.

På vei ut av fengslingsmøtet i Aust-Agder tingrett, sa 57-åringen følgende til avisa Fædrelandsvennen.

– Det er ikke så mye å si. Jeg er tatt på fersk gjerning.

Klomsæt sier til NRK at han var til stede da klienten kom med uttalelsen, og at den er korrekt gjengitt, men ønsker ikke gi noen ytterligere kommentarer.

Pågrepet i hurtiggående båt

Etter det NRK forstår skal 57-åringen være siktet for innførsel av over 130 kilo hasj. Politiet skal ha slått til mot den tidligere dømte Nokas-raneren da han kom i land med en hurtiggående båt, med hasjen ombord, et sted utenfor Lyngør.

Christensen skal ha kommet fra Hirtshals i Danmark, sammen med en annen person, da han ble pågrepet.

Båttypen de to skal ha brukt skal ha vært av typen Cobra, som normalt leveres med flere hundre hestekrefter. Kilder med kjennskap til etterforskningen sier overfarten skal ha gått svært fort, om lag tre timer.

Den tredje som er siktet i saken skal ha vært klar til å ta i mot hasjpartiet, får NRK opplyst.

Han er siktet etter den mest alvorlige paragrafen i den gamle straffeloven, paragraf 162, tredje ledd, som kan straffes med fengsel i inntil 21 år.

Politiadvokat Cecilie Pedersen Hille sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

– Vi har flere fengslingsmøter i saken. På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å gi opplysninger i saken, sier Pedersen Hille.

Venter på annen dom

Christensen har også sittet på tiltalebenken i den svært omfattende «Sult»-saken. 57-åringen forklarte i retten at han mottok penger fra Metkel Betew for å smugle hasj, men hevdet at han ville lure Betew, og aldri hadde til hensikt om å gjennomføre smuglingsforsøket med båt.

Metkel Betew ble også dømt for Nokas-ranet.

I «Sult»-saken kom det frem at politiet brukte danske undercoveragenter for å infiltrere miljøet rundt Betew og Christensen.

Christensen erkjente ikke strafskyld, men ble dømt til tre år og ti måneders fengsel for forsøk på innførsel av 50 kilo hasj. Christensen anket til Borgarting lagmannsrett, og venter fremdeles på dom der.

– Vi venter på dom. Den kan komme hvilken dag som helst. Vi prosederte på frifinnelse, og det mener jeg det er grunnlag for. Det var en sak av stor prinsipiell interesse, med bruk av danske såkalte «undercover»-agenter. De ble engasjert av norsk politi til å gjøre arbeid her på en måte jeg mener uforenlig med menneskerettighetene og norsk lov, sier Klomsæt til NRK.

Pågrepet i samme båt

Totalt skal tre personer være siktet i saken. Alle fremstilles for varetektsfengsling. Klomsæt sier han ikke vet hvilken relasjon Christensen har de til andre siktede.

Christina Schie Helseth, som forsvarer mannen Christensen ble pågrepet sammen med, sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Morten Furuholmen, som forsvarer den tredje siktede, har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser. Furuholmen sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld.

Tellesentralen Nokas i Stavanger sentrum ble ranet 5. april 2004. Ranerne fikk med seg et utbytte på 57,4 millioner kroner – noe som gjør det til norgeshistoriens største ran.

Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet. 15 menn ble dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet. David Toska, som av retten ble utpekt som hjernen bak ranet, ble dømt til 18 års fengsel.

Nokas-sjåfør

Christensen ble i 2007 dømt til 11 års fengsel i Høyesterett for sin rolle i Nokas-ranet. Den nå 57 år gamle mannen var sjåfør under ranet. Han ble prøveløslatt i 2011.

Da dommen falt i Nokas-saken, ble de involverte i saken dømt til å betale tilbake 51,4 millioner kroner av ransutbytte. I 2017 kunne NRK fortelle at kun to prosent av pengene var tilbakebetalt.