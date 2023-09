Nina (26): Hvorfor følger ikke studiestøtta inflasjonen?

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av utdannings - og forskningskomiteen

«I motsetning til Høyre og Ap vil Venstre at studiestøtten skal kobles til grunnbeløpet i folketrygden (G), og har som mål at studiestøtten skal økes til 1,5 G. Det ville gitt studentene en tryggere hverdag, bedre muligheter for å lykkes med studiene og mer forutsigbarhet for sin økonomiske situasjon.

Studiestøtten har vært for lav for lenge, og det har blitt særlig krevende for mange studenter med økte matpriser og leiepriser. Venstre ønsker å øke studiestøtten til 1,5 G. Det ville gitt studenter en basisstøtte på 16 175 kroner i måneden, en økning på 3 638 kroner sammenliknet med dagens nivå. For studenter med barn vil vi også øke studiestøtten til 2G. Venstre fikk gjennomslag i forrige regjering for å innføre 11 måneders studiestøtte som i dag gjør at studentene også får penger for juni måned.

For Venstre er det viktig at studentene får frihet til å fokusere på studiene sine. Det er bra for dem og lærestedene, men det er også en investering i Norge på lang sikt. Vi trenger flere som gjennomfører høyere utdanning både i norsk næringsliv og til å løse oppgavene i offentlig sektor. Samtidig er det ingenting galt med å ha en deltidsjobb ved siden av studiene for de som ønsker det. Derfor vil vi heve kostnadsgrensene for hva du kan tjene samtidig som man får studielån».