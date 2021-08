– Sammenblandingen mellom de to rollene har skapt en del utfordringer for partiet. Det har vi både sett og hørt, sier Vidar Kleppe.

Han er gruppeleder i Demokratene i Kristiansand. Denne uka tok han partikollega Nils Nilsen inn på «kammerset».

– Her fikk han klar beskjed fra et enstemmig bystyregruppe om at han må velge om han fortsatt skulle være administrator for Sørlandsnyhetene eller politiker, sier Kleppe.

Bekyldninger og skittkasting

Han håper dette vil føre til ro i partiet og bystyret.

– Demokratene har aldri hatt noe med Sørlandsnyhetene å gjøre. Nå skal vi rydde opp i dette en gang for alle, sier Kleppe.

Beskyldninger, personkarakteristikker og skittkasting har preget det politiske miljøet i Kristiansand de siste årene.

NRK forklarer Hvorfor er det bråk i Kristiansand? Bla videre Slik oppsummerer Fædrelandsvennen bråket «Tidsbruken. Antallet interpellasjoner. Den bryske tonen. Personkarakteristikkene. Skittkastingen. Nivået på debatter og diskusjoner i bystyret i Kristiansand er noen ganger så lavt at det rett og slett er blitt et demokratisk problem. Politikere fremstår som latterlige, barnslige, og det tidvis harde og usaklige ordskiftet skremmer stemmer fra å delta.» Trusler og sjikane Trusler, sjikanering og hatytringer har blitt hverdagskost i sørlandsbyen.

Sjikaneringen gjøres både av politikere i bystyret og folk i kommentarfeltet. Sørlandsnyhetene Det startet før valget for to år siden med Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Der ble det etter hvert publisert anonyme innlegg som inneholdt hets og sjikane mot politikere, næringslivstopper og andre. Demokratene-politiker Demokratene-politiker Nils Nilsen er administrator på Sørlandsnyhetene. Han står bak mange innlegg.

Bli Vakker-gründer Einar Øgrey Brandsdal var også administrator og har sponset siden, men har nå trukket seg. Demokratene Flere mener at Sørlandsnyhetene har tette koblinger til partiet Demokratene.

Demokratene har flere ganger avvist at de har noe med Sørlandsnyhetene å gjøre. Har preget politikken Nils Nilsens mange innlegg har preget debattklimaet i bystyret.

Nilsen har blant annet beskyldt politikere og kommuneansatte for å være korrupte.

Han har også kalt ordføreren evneveik som ordfører og politiker på Sørlandsnyhetene.

Nilsen har fått krass kritikk etter å ha brutt kommunens etiske regelverk etter å ha hengt ut navngitte ansatte i kommunen. Politiet vurderer tiltak Enkelte politikere i bystyret skal ha blitt rådet av politiet til å ikke gå alene på kvelden.

Politiet har sagt at de vurderer tiltak. Det kan være forebyggende samtaler med dem som sprer straffbare trusler og hatefulle ytringer. Forrige kort Neste kort

Facebook-siden Sørlandsnyhetene som ble etablert våren 2018 har fått mye av skylden.

Her har Nils Nilsen fram til nå vært administrator og skribent.

Han har fått mye kritikk for å ha bidratt til et dårlig debattklima.

Nylig postet han et innlegg på Sørlandsnyhetene der han kalte Jan Oddvar Skisland «evneveik som ordfører og politiker».

Ordfører Jan Oddvar Skisland ble nylig omtalt på denne måten på Facebook-siden Sørlandsnyhetene. Foto: Skjermdump fra Sørlandsnyhetene

Tar lite selvkritikk

Tidligere denne uka varslet ordføreren han har fått nok av hets.

Det er i forlengelsen at dette at Kleppe ga Nilsen et ultimatum.

Nilsen selv mener valget var enkelt.

– Det handler om å sette partiet foran seg selv og det har jeg ingen problemer med, sier han.

Ordfører Skisland er glad for at bystyrepolitikeren har valgt å slutte som skribent på Sørlandsnyhetene.

– Nå håper jeg bare at han ikke finner nye arenaer for skriveriene sine. Jeg håper hele siden blir lagt ned. Den har vært destruktiv i den politiske debatten, sier Skisland.

På et møte med gruppelederne i bystyret tirsdag varslet ordfører Jan Oddvar Skisland at han framover vil si raskere fra dersom det er språkbruk han mener ikke sømmer seg. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Vet ikke hva som skjer med siden

Nils Nilsens omtale av ordføreren føyer seg inn i en lang rekke med skyts mot folk i næringsliv og politikk, men Nilsen tar lite selvkritikk.

– I den grad jeg angrer på noe måtte det være at jeg kunne droppet noen adjektiver i enkelte saker, sier han.

Sørlandsnyhetene er nå deaktivert. Nils Nilsen sier han ikke vet hva som skjer med siden videre.

– Det blir spennende å se. Det er kun et tastetrykk som skal til for å få den oppe å gå igjen. Nå får vi se om det er noen skribenter der ute som tør å stå i stormen.

Føler du deg presset til å si fra deg rollen på Sørlandsnyhetene?

– Nei, jeg synes det er en befrielse å bli helt frakoblet derfra. Min viktigste rolle er å være politiker og nå får jeg tid til å gjøre andre ting.

Nils Nilsen i Demokratene tar lite selvkritikk på hvordan Sørlandsnyhetene har omtalt politikere og folk i næringslivet. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Skal fortsette gravingen

Nils Nilsen mener Sørlandsnyhetene er nødvendig på Sørlandet som ifølge ham har et sterkt mediemonopol.

– Siden har vært et viktig og kraftig pustehull for frustrasjonen som ligger ute hos velgerne.

På spørsmål om han nå kommer til å skrive på siden anonymt, svarer han benektende.

Hvordan skal du nå få utløp for skrivekløen din?

– Det er masse politiske saker å ta tak i. Jeg kommer fortsatt til å sjekke e-postlister og grave i sakspapirer.