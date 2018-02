Nicolai Tangen om kunstsilo: – Mer spennende enn OL

– Å følge denne politiske prosessen har vært mer spennende enn OL! Dette er en viktig milepæl i et fantastisk prosjekt, sier milliardær og kunstsamler Nicolai Tangen til fylkestingenes avgjørelse.

Han sier det har vært spennende å se alt engasjementet en silo kan skape, og at han håper dette bare er begynnelsen på det engasjementet museet vil gi når det står ferdig på kaia i 2021.

– Nå håper jeg Reidar Fuglestad og SKMU får tid og rom til å drive dette unike prosjektet i mål, sier Tangen, som gleder seg til å følge prosjektet fra sidelinjen.

– Jeg registrerer at her har Tangens press virket, ikke minst i Arbeiderpartiets gruppe - og det må en bare godta, sier Randi Øverland (Ap).

I dag har både Aust- og Vest-Agder fylkesting sagt ja til å støtte den omdiskuterte kunstsiloen i Kristiansand.

Silo-ja: Både Aust- og Vest-Agder fylkesting vedtok i dag å støtte kunstsiloen i Kristiansand. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Fikk ikke flertall

Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt å støtte prosjektet med 25 millioner kroner, mens Aust-Agder bevilger fem millioner til kunstsiloen.

Øverland hadde på forhånd fremmet et forslag om å kreve at Tangen og hans stiftelse AKO Kunststiftelse, betaler for den delen av bygget der kunstsamlingen skal stilles ut. Forslaget ble nedstemt, og et kompromissforslag fra Tore Askildsen (KrF) og Høyre fikk flertall.

Les forslaget her: Askildsens kompromissforslag i sin helhet.

– Hva tenker du om at det var Arbeiderpartiet som sørget for dagens flertall?

– Jeg er jo selvfølgelig skuffet over at vi ikke stod samlet fra starten med det vedtaket vi hadde, og med det tillegget som kom i dag, sier hun, og legger til at hun synes det er mest leit for partiet, sier Randi Øverland.

Randi Øverland på talerstolen i Vest-Agder fylkesting før dagens avstemming. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– På ingen måte i mål

– En viktig milepæl er passert, sier direktør ved Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) Reidar Fuglestad.

Det er knyttet noen betingelser til stiftelsen AKO i vedtaket fra Vest-Agder som Fuglestad sier han ikke svare for på stiftelsens vegne.

– Men holdningen konstaterer og flertallet konstaterer - og det er en viktig delseier så langt.

Likevel påpeker Fuglestad at de på ingen måte er i mål, og at de fremdeles er svært avhengige av økonomisk støtte fra staten.

Ifølge Fuglestad vil de nå arbeide for å bygge bro mellom frontene som har oppstått i debatten som har herjet rundt kunstsiloen.

– Jeg håper vi kan bidra med vårt, skape begeistring og få dette til å bli en sak som også de som nå har vært imot kan oppsøke, ha nysgjerrighet for og følge prosessen videre.

Fuglestad påpeker at debatten gikk også da teater- og konserthuset Kilden skulle bygges i Kristiansand.

– Vi ser at Kilden har blitt en vellykket ting som folk har tatt til sitt bryst og besøker med stor glede. Vi ønsker også å komme dit og skal jobbe systematisk over tid med å komme dit, avslutter han.