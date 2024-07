Ringes ned av folk som vil ha blomstereng

Saken oppsummert Interessen for å dyrke blomstereng har økt betydelig i Norge, med stor etterspørsel etter frø.

Frøene sankes om sommeren og leveres blant annet til Norsk Institutt for bioøkonomi (Nibio) i Grimstad, hvor de dyrkes videre til bruk i frøblandinger.

Slåttemarkene, der man finner slike blomsterenger, er kritisk truet, og mange ønsker å bidra til å bevare dem.

Nibio opplever stor pågang fra folk som ønsker å dyrke blomstereng, og selger flere hundre kilo frø til kunder over hele landet.

Ifølge Nibio har engasjementet for blomsterengene har spredt seg til entreprenører, kommuner, borettslag, skoler og hageeiere.

Norsk botanisk forening engasjerer skoleklasser over hele landet til å plante blomsterenger gjennom prosjektet Barnas Blomstereng. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Roar Linjord drysser en neve nysankede frø ned i hånda.

– Disse kan man så, og få nye planter, sier han.

Gartneren speider utover enga etter blomster som er klare til å høstes frø fra.

Humler og bier summer mellom små hvite, lilla og gule blomster.

SANKER: Roar Linjord viser frø som kan sås til nye planter. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Frøene han sanker leveres til Norsk Institutt for bioøkonomi (Nibio) i Grimstad. Her dyrkes de videre til bruk i frøblandinger.

De har blitt svært populære.

– Vi klarer nesten ikke å produsere nok frø, sier forsker Ellen Johanne Svalheim.

– En folkebevegelse

Nibio merker stor pågang fra folk som vil dyrke blomsterenger. Flere hundre kilo frø selges til kunder over hele landet.

Slåttemarkene der man finner slike blomsterenger er kritisk truet. Det er det mange som vil gjøre noe med.

PÅGANG: Nibio får telefoner fra hele landet fra folk som vil plante blomsterenger. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Engasjementet for blomsterengene har spredt seg til både entreprenører, kommuner borettslag, skoler og hageeiere, forteller Ellen Johanne Svalheim i Nibio.

Hun får telefoner fra hele landet med spørsmål om hvordan man kan få flere markblomster.

– Det er jo egentlig en folkebevegelse sier hun.

Slik lager du blomstereng Finn en slåttemark: Slåttehøy er fullt av frø og det beste er å legge det utover der du ønsker å anlegge en blomstereng. Så frøene i bar jord og husk å vanne: Frøene kan sås gjennom hele sesongen. Du kan så frøene i åpen jord, ved å løsne jorden med en rive og rake så forsiktig over. Husk å vanne jevnlig det første året. Velg en karrig del av hagen: Den beste plasseringen er en karrig del av hagen. Velg et sted med sand, stein eller grus der det ikke har vært gjødslet tidligere. Dersom du har en plen som du ønsker å gjøre om til en blomstereng, bør du fjerne det øverste jordlaget. Gjødsel er unødvendig: Jo mer skrinn og næringsfattig jord du har, jo mer blomsterrik vil blomsterenga bli. Gjødsel favoriserer konkurransesterke arter som utkonkurrerer og overskygger engblomster. Slå en gang i året: Det holder å slå blomsterenga en gang i året, helst på sensommeren når blomstringen er over og frøene er modne. Kilde: Norsk Botanisk Forening

Mat til humla

Norsk botanisk forening engasjerer skoleklasser over hele landet til å plante blomsterenger gjennom prosjektet Barnas Blomstereng.

Målet er at blomsterenga blir en egen læringsarena, samtidig som man bidrar til å ta vare på Norges villblomster og ville pollinerende insekter.

Til høsten skal barn fra Fagerholt skole i Kristiansand få være med å plante blomstereng på campus ved Universitetet i Agder UiA).

NAM: Biene liker rødknappene, en av plantene som egner seg godt i blomsterenger. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Vi har fått gravd opp gressplenen der vi skal ha blomsterenga, og erstattet denne jorda med næringsfattig jord, som plantene i blomsterenger trenger, sier Malene Østreng Nygård.

Hun er forsker ved Naturmuseum og botanisk hage ved Universitetet i Agder (UiA).

Nå de har fått frø og småplanter skal barna være med å lage enga.

– Hvorfor tror du det er så stor interesse for blomsterenger?

– Det er veldig mye fokus på at insektene forsvinner. Man kan sørge for at ville humler, bier sommerfugler, blomsterfluer og andre pollinatorer får mat. I tillegg gir det insekter et sted å yngle og søke tilflukt. Det er en konkret ting man kan bidra med, sier hun.

Sjeldne

I enga til Roar Linjord på Tromøya utenfor Arendal er det et lite rutenett på en kvadratmeter. Her registrerer forskere fra Nibio alle artene som vokser.

RUTENETT: Forskerne Ellen Johanne Svalheim og Liv Guri Velle registrerer alle artene innen for en liten kvadratmeter på enga til Roar Linjord. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Blåklokke, Småsyre og musekløver. Rødsvingel og smalkjempe telles møysommelig i det lille rutenettet.

Da Roar Linjord overtok gården på Tromøya utenfor Arendal etter sine svigerforeldre, var den omgitt av slåttemark. Den valgte han å beholde.

FRØ: Roar Linjord sanker frø til frøblandinger. Det blir til blomsterenger over hele landet. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Linjord er utdannet gartner, og har en stor interesse av å høste og dyrke ville blomster.

– Jeg synes det er spennende å se om en får det til. Jeg ønsker å øke mengden engplanter, sier han til NRK.

Slåttemarkene ble tradisjonelt brukt til å sanke vinterfor til dyr, og er kjent for å inneholde et mangfold av blomsterarter.

Nå har blitt et sjeldent syn i Norge, og er regnet som en kritisk truet naturtype.

Og det er ikke bare på grunn av plantemangfoldet engene er så spesielle.

– Under foten din så kan det være sånn 1500 til 2000 forskjellige smådyr. Midd, maur, spretthaler, biller, edderkopper, bladlus og larver av ymse slag. Og for ikke å snakke om alle de enda mindre organismene, sier NIBIO-forsker Ellen Johanne Svalheim

Ideal-eng

For noen år siden startet forskere ved Nibio et prosjekt på Landvik i Grimstad. De ville finne ut hvordan man best kan forvandle gressmarker til fargerike blomsterenger.

PLANTER: Her dyrker Roar Linjord nye planter som skal gi frø til blomsterengene. Foto: Siv Kristin Sællmann

Enga til Roar Lindjord følger de nøye med på.

– Dette er idealet. Det er slik vi ønsker å få det når vi restaurerer en eng på Landvik, sier Svalheim.