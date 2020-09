Ni nye smittetilfeller: – Jobber på spreng med sporing

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smittesporingsteamet jobber på spreng for å kartlegge alle som har vært i nærkontakt med de smittede, sier ordfører Robert C. Nordli (Ap).

Fredag ettermiddag har kommunens smittestab hatt krisemøte. Status er at ni nye personer har blitt registrert smittet med covid-19 det siste døgnet.

Det betyr at det nå er 27 personer som har blitt smittet i Arendal. Fredag kveld er 220 personer satt i karantene, men antallet vil øke utover kvelden, opplyser ordføreren.

– Innbyggerne er urolige og det har jeg full forståelse for. Selv er jeg også bekymret, sier Nordli.

Smitten kobles i hovedsak til to arrangementer: En konfirmasjon 13. september og en privat fest lørdag 19. september.

18 av dem som var på festen har så langt fått påvist smitte.

Onsdag ble alle institusjoner med beboere stengt. Dagen etter kom regler for hvor mange som kan samles.

Næringslivet rammes

Smittesituasjonen har allerede satt spor i næringslivet i Arendal.

Ifølge Agderposten er det påvist smitte hos to ansatte, én ved Vinmonopolet og én ved frisørsalongen Motehår.

Fem ansatte ved Vinmonopolet er nå i karantene, forteller distriktssjef Heidi Beate Solheim til NRK.

Frisøren som har fått påvist korona, ble smittet av en kunde. Salongen er stengt i ti dager.

Vinmonopolet i Arendal er vasket ned etter at én vikar fikk påvist covid-19. Foto: Leif Dalen / NRK

For kulturlivet blir det verre enn noen gang.

– Med regelen om maks 50 på arrangementer har vi sett oss nødt til å avlyse kveldens konsert med Unni Wilhelmsen, sier sekretær i Munkebusiness Ole Johan Lillegaard.

Han sier det er andre gang en konsert med henne må avlyses på grunn av korona. Det skjedde også i sommer. Da var det regelen om én meters avstand som var problemet.

Andre planer må også legges på is.

– Vi ser for oss en unntakstilstand én måned framover. Vi vet jo ikke hvor lenge de nye reglene vil gjelde. De kan bli forlenget slik de har blitt andre steder, sier han.

Vet ikke om det holder

Ordfører Nordli håper imidlertid det er nok med strengere regler til og med 5. oktober.

– Jeg håper virkelig det holder, for dette berører mange. Men én ting har jeg lært under pandemien, ting er uforutsigbart. Vi vet ikke om det holder, sier han.

Ordføreren har nå en ny hjemmelekse til innbyggerne.

– Prøv å huske hvem du har vært sammen med. Det kan være krevende, men vil gjøre sporingen lettere om du blir syk.

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli (Ap). Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Spennende tider

I takt med smitteutviklingen i Arendal stiger bekymringen i nabokommunene.

– Det er mange av våre innbyggere som arbeider i Arendal. Er det et smitteutbrudd der, er det også fare for utbrudd her, sier ordfører Marianne Landaas (H) i Tvedestrand.

Ordførerne Beate Skretting (H) i Grimstad og Marianne Landaas (H) i Tvedestrand frykter smitteutbruddet i Arendal kan spre seg til deres kommuner. Du trenger javascript for å se video. Ordførerne Beate Skretting (H) i Grimstad og Marianne Landaas (H) i Tvedestrand frykter smitteutbruddet i Arendal kan spre seg til deres kommuner.

– Vi har mange som pendler til skole og jobb i Arendal, så dette er spennende tider for oss, sier ordfører Bjørn Gunnar Baas (Sp) i Åmli.

Han sier de foreløpig har full kontroll på smitten i Åmli, men at det er viktig å ta situasjonen i Arendal på alvor.