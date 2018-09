Nestenulykke med helikopter: – Her kunne to ha omkommet

Wenche Olsen, direktør for fagavdelingen hos Luftfartstilsynet, synes det er bra at Agder Energi tar sikkerheten for helikopterpilotene på alvor. – Det er flott at de gjør denne analysen og gjør forbedringer slik at man har sikre operasjoner med helikoptre, sier Olsen.

Foto: Luftfartstilsynet