Nesten 1400 uten strøm i morges

Natt til søndag mistet 1373 husstander strømmen i Agder. – Kraftig vind det siste døgner har gjort at trær blåser over ledninger, sier pressevakt i Agder Energi, Yvonne Ødegård til NRK. Ødegård opplyser at alle skal ha fått tilbake strømmen igjen nå.