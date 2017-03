Nest varmeste marsdag i sør

I Pollen i Arendal var uterestaurantene fylt av glade mennesker, som nøt varmen. Synet minnet mest om det man ser i sommermånedene i byen.

Det var på dagen i dag knyttet stor spenning til om norgeskorden på Landvik fra mars 2012 skulle bli slått.

Men 21,7 grader målt klokka 16 mandag var ikke nok.

Heit marsdag

Rekorden er fra mars 2012 og var på 23,1 grader. Den slo totalt knockout på den forrige rekorden fra 1965, som var på 18 grader.

Lars Havstad fulgte nøye med målestasjonen på Landvik utover mandagen, men kunne klokka 1600 slå fast at den ekstreme varmerekorden fra 2012 blir stående.

– Det blir stadig målt høyere temperaturer her, og særlig vintermånedene utmerker seg med stadig flere dager over null grader, forteller Havstad, som uansett syns 21,7 grader er svært høyt for mars.

Dagens måling i Grimstad ligger såvidt under målestasjonen i Hokksund som i går målte 21,8 grader.

Dette kjæresteparet nøt varmen i Pollen i Arendal, mandag ettermiddag. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Tre grunner til varmen

Statsmeteorolog Vibeke Thyness har en tredelt forklaring på sommervarmen som nå råder i sør.

– Det er en kombinasjon av et solid høytrykksvær vestfra som gir oss varme luftstrømmer, klarvær og sol, og en vindretning som gir føneffekt, forteller Thyness.

Hun husker selv godt norgesrekorden i mars, målt på Landvik i 2011, og sier det tross alt skal noe til for å slå denne.

Tre gunstige værfenomen på en gang gir uvanlig høye temperaturer for årstiden, forteller meteorolog Vibeke Thyness. Foto: Bård Gudim

Og etter to dager med sommervarme på Sør- og Østlandet er det over for denne gang, skal vi tro meteorologen.

– Det er kaldere luft på vei nordfra, så temperaturene vil rase kraftig nedover det neste døgnet, sier Thyness.

21.7 grader er det den nest høyeste marstemperaturen som har vært målt på Landvik i Grimstad. Måletasjonen har norgesrekorden fra mars 2012 Foto: Leif Dalen / NRK

Varmest i øst

De offisielle temperaturmålingene mandag viser at flere steder øst for Kristiansand har nærmet seg 20-tallet i løpet av dagen. Etter Landvik kommer Kjevik med 20 grader, målt klokka 1600.

Lenger vest i Vest-Agder er det betydelig kjøligere. Både Lista og Lindesnes hadde 7 grader på det aktuelle tidspunktet.

I potetbygda Reddal, ikke langt fra målestasjonen på Landvik, er temperaturer godt over tjuetallet gode nyheter og her ble sommervarmen brukt til å sette nypoteter.

I Reddal var sommervarmen gull verd og brukt til setting av nypoteter. Du trenger javascript for å se video. I Reddal var sommervarmen gull verd og brukt til setting av nypoteter.

Sjekk lesernes vårbilder merket med #nrksorlandet på Instagram

