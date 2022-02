– Jeg sa til han at det gjorde dritvondt, men han slutta ikke, fortalte den yngste jenta i et avhør som ble spilt av i retten.

Denne uka startet rettssaken i Agder tingrett hvor en mann i 30-årene står tiltalt for seksuelle handlinger og seksuell omgang.

Barna er tiltaltes stedøtre. De var under 10 år på tidspunktet da overgrepene skal ha skjedd.

– Står som et spørsmålstegn

Mannen nekter straffskyld.

– Jeg vet at jeg ikke har gjort noe sånt mot de i det hele tatt, sa mannen under rettssaken.

Han hevder at han aldri har rørt jentene på de aktuelle stedene. Heller ikke når han har stelt dem.

– Jeg har lagt ned påstand om frifinnelse. Min klient mener det som står i tiltalen er uriktig.

Det sier forsvarer Odd Johan Holck-Steen til NRK. Han vil ikke kommentere jentenes forklaringer.

Advokat Odd Johan Holck-Steen forsvarer den tiltalte mannen. Foto: ALEKSANDRA OLSEN / NRK

Gjentatte overgrep

I 2020 fortalte de to barna til moren hva som hadde skjedd. Det var hun som varslet politiet.

Den eldste jenta har fortalt at hun ved flere anledninger ble utsatt for overgrep av stefaren. Ifølge henne har det skjedd mer enn 60 ganger, i over fem minutter hver gang.

Det første tilfellet skal ha funnet sted da jenta gikk inn på soverommet til moren og den tiltalte mannen etter et mareritt. Moren sto opp og gikk ned i underetasjen på morgenen.

– Trappa knirker veldig mye så da han hørte at mamma var nede begynte han.

Hanske i hemmelig skap

Hun fortalte at det gjorde vondt når han tok på kjønnsorgenet hennes.

– Jeg fikk vondt i hjertet. Jeg trodde han var snill, men så var han ikke særlig snill.

Den yngste jenta har fortalt at stefaren har tatt på underlivet hennes flere ganger. Stefaren skal ha hatt på seg en hanske når han tok på henne.

Hansken lå i et hemmelig skap under senga, ifølge stedatteren. Tiltalte har avvist dette.

Jan Tallaksen representerer politiet i saken. Han ba om fem års fengsel for stefaren. Foto: Aleksandra Olsen / NRK

Ber om fem års fengsel

Aktor Jan Tallaksen har lagt ned påstand om fem års fengsel.

Han mener jentenes forklaringer er de viktigste bevisene i saken.

– I tillegg er det noen støttebevis, men det er i hovedsak barnas forklaringer, sier han.

Stefaren sa i retten at begge jentene så på han som en pappa nummer to, men spesielt den yngste jenta så på han som en farsfigur.

Det er satt av to dager til rettssaken i Agder tingrett.