Nederlandsk trippel senket Mjelde

Det var rene julestemninga på Sør Arena rett før kampstart. Snøen lavet ned og det grønne kunstgresset var dekket av snø, da Pål Rake sang Start-hymnen.

Og det var tydelig at Eirik Wichne hadde fått jobben som kveldens julenisse.

Slik jubler Steinar Pedersen når Start scorer mål. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Høyrebacken vartet opp med det ene innlegget etter det andre, og oppfylte alle Start-supporteres ønske om tre poeng i opprykkskampen.

Scoringskåt nederlender

Etter 31 minutter vant mandalitten ballen på egen banehalvdel og fosset i angrep. Etter å ha tilbakelagt 60 meter, svinget han ballen inn til Niels Vorthoren som elegant stanget inn 1–0.

Rett før pause var servitøren fra Mandal på plass igjen. Innlegg fra høyre mot en umarkert Vorthoren på bakerste stolpe, som satte inn dagens andre.

Det er godt nytt for Start-trener Steinar Pedersen, som de siste ukene har sett den ene spissen etter den andre pådra seg alvorlige skader. Pedersen har kun Dennis Antwi som rent spissalternativ.

– Han er på rett plass. Det er jo litt av grunnen til at vi bruker ham som spiss. Han var kjempebra, sier Steinar Pedersen til NRK.

– Pedersen ba meg spille spiss. Det er null problem for meg. Jeg har spilt der før, men jeg hadde ikke sett for meg å score tre i første kamp, ler Niels Vorthoren, som ikke har scoret tre mål i en kamp på over 12 år.

Mons Ivar Mjeldes gjensyn med Sør Arena endte med tap. Foto: Sander Heggheim/NRK

Fra surt til surere

Det var lite som tydet på at tidligere Start-trener Mons Ivar Mjelde skulle få med seg noe som helst hjem til Vestlandet. Åsane var sjelden frempå med farligheter.

Seks minutter ut i andre omgang ble livet enda litt surere for Mjelde og Åsane. Fredrik Heggland klipte ned venstreback Henrik Robstad.

Dommeren var ikke i tvil, og hentet frem det røde kortet i baklomma.

17 minutter før slutt punkterte Start kampen. Dennis Antwi var sist på ballen da han sendte gultrøyene opp i 3–0.

Gjorde dagen komplett

Få minutter senere var dagens store spiller på hugget igjen. En corner fra høyre landet på pannebrasken til nederlenderen.

Niels Vorthoren scoret sitt tredje og Start sitt fjerde 12 minutt før slutt.

– Det er den beste følelsen i verden å score mål, spesielt nå som vi har vært i en liten krise. Vi har jo bare en spiss på grunn av mange skader, sier Vorthoren etter kampslutt.

2914 tilskuere så oppgjøret på Sør Arena.

Benjamin Boujar fikk debuten i Start-drakta. Han kom inn for Håkon Opdal som fikk seg en smell i en duell i første omgang.