Nazist-miljøet på Sørlandet er i fremmarsj

Politiet på Agder har økt fokus på høyreekstreme miljøer, etter å ha sett en vekst i miljøet de siste par årene.

– Vi ser de driver en slags mobilisering, og det øker vårt fokus på miljøet. Vi vil folk skal føle seg trygge. De varsler en form for demonstrasjon og om det skjer her på Sørlandet vil vi i politiet og PST være til stede, sier leder for PST Agder, Knut Aurebekk.

Markerte seg under «Skeive Sørlandsdager»

«Den nordiske motstandsbevegelsen» hevder at Norge er okkupert av en jødisk-sionistisk konspirasjon, og vil til kamp mot jøder og homofili.

Under «Skeive Sørlandsdager» i fjor, møtte de opp og fotograferte paradedeltagere, hengte opp bannere med slagord som «Knus homolobbyen!» og kappet ned og brant regnbueflagg.

Anna Charlotte Larsen, leder av Fri avdeling Sørlandet, tror trusselen fra nynazistene under «Skeive Sørlandsdager» i fjor har styrket det homofile miljøet.

– Vi ser blant våre medlemmer at flere engasjerer seg, nettopp på grunn av det som skjedde i fjor. Mange ble litt overrasket, sjokkert og redde, og er nå mer frempå for å si «Jeg er homofil, og jeg er stolt av det.», sier hun.

Kun et fåtall personer

NRK har kartlagt den norske delen av den nazistorganisasjonen som kaller seg «Den nordiske motstandsbevegelsen». Det er den i særklasse største og best organiserte høyreekstreme organisasjonen i Norden – med et klart tyngdepunkt i Sverige.

Personer fra «Den nordiske motstandsbevegelsen» tok bilder av homoparaden i Kristiansand i august i fjor. Foto: Liv-Eva Welhaven Løchen / NRK

Banner hengt opp på en over E18 ved Sørlandsparken under Skeive Sørlandsdager i fjor. Foto: Pål Tegnander / NRK

Her fremgår det at flere sentrale personer holder til på Sørlandet, men ifølge PST er få personer tilknyttet miljøet på Sørlandet.

– Det er kun et fåtall personer som er aktive. Disse driver med propaganda og henger opp plakater, og holder seg i all hovedsak innenfor ytringsfrihetens grenser, sier Aurebekk.

Han sier de ikke frykter organisasjonen som helhet, men er bekymret over hva enkeltpersoner kan gjøre.

– Vi er bekymret over enkeltpersoner som sympatiserer med disse miljøene, som kan være villige til å bruke trusler eller vold til å oppnå makt, sier Aurebekk.

NRK hadde en intervjuavtale med den norske lederen Haakon Forwald på lørdag, i Dalarna i Sverige. Forwald trakk seg fra avtalen.