Nav-tall overrasker – færre på sosialhjelp enn ventet

– Problemet er at de som trenger hjelp ikke søker. Det er for vanskelig og for komplisert. Folk tør ikke, sier Elisabeth Thorsen.

Hun er fylkesleder i Agder for den frivillige organisasjonen Hjelp oss å hjelpe.

I snitt var det 129 000 personer som mottok sosialhjelp i 2022, viser en fersk Nav-rapport.

Thorsen mener tallet ikke samsvarer med antall matposer de deler ut i løpet av en uke.

Hun mener Nav sine systemer skremmer bort mange som trenger hjelp.

– Det er bullshit, sier Elisabeth Thorsen og legger til at det er flere som kommer for å få hjelp av dem nå, enn før pandemien.

Hun forteller at før pandemien delte de ut rundt 50 matposer i uka. Nå er det tallet steget til nesten 200.

Elisabeth Thorsen sier de deler ut flere matposer enn før pandemien. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Godt arbeidsmarked

Nav-rapporten som kom i dag viser at mottakere av sosialhjelp økte med 0,2 prosent fra 2021 til 2022.

Det er likevel mindre enn hva Nav fryktet.

– Det kan være grunn til å tro at det gode arbeidsmarkedet isolert sett har bidratt til redusert behov for sosialhjelp i fjor og særlig blant unge. Samtidig kan man anta at de med eksempelvis lån har tatt ulike grep for å redusere utgifter, sier arbeids- og velferdsdirektør i Nav Hans Christian Holte.

Rapporten viser også at det ikke var en økning av mottakere av økonomisk sosialhjelp i fjor, sammenlignet med 2019.

Økonomisk sosialhjelp Ekspander/minimer faktaboks Den økonomiske sosialhjelpen kalles ofte for «det siste sikkerhetsnettet» i velferdsstaten vår.

Økonomisk sosialhjelp er en rett for de som ikke har mulighet til å betale for eget livsopphold.

Ordningen er ment å være en midlertidig stønad for å dekke grunnleggende behov for de som ikke har andre inntekter. Det skal foretas en konkret og individuell vurdering av den enkeltes situasjon og hjelpebehov.

De statlige veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene, samt fritid og sosiale behov. Faste utgifter til blant annet bolig, strøm og oppvarming inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert i de veiledende satsene.

Hvor mye du kan få i økonomisk støtte, vurderer vi ut fra situasjonen din, inntektene og utgiftene dine.

Ifølge nye tall fra Nav mottok omtrent 129 000 mennesker i Norge økonomisk sosialhjelp i 2022. Kilder: Regjeringen, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Kun en del av sannheten

Seksjonsleder i Nav i Kristiansand Jon Arne Karstensen tror at rapporten kun forteller en del av sannheten.

– Det blir alltid en underrapportering med slike rapporter. Vi har ikke hatt en stor økning på sosialhjelpsutbetalinger. Det kan likevel bety en økning av fattigdom selv om man ikke er på et sosialhjelpsnivå.

Mye av kritikken Nav møter, går på at de ikke er tilgjengelige nok, bekrefter Karstensen.

Han oppfordrer alle som trenger hjelp til å ta kontakt så tidlig som mulig.

– Tilgjengelighet er et nøkkelord her, og det jobber vi stadig med.

Seksjonssjef i Nav i Kristiansand Jon Arne Karstensen håper folk tør å ta kontakt med dem om de trenger hjelp. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Skamfullt

Jannicke Tønnesland er alenemor og tidligere vært avhengig av økonomisk hjelp. Nå jobber hun blant annet frivillig for Hjelp oss å hjelpe.

Hun mener det er flere som trenger hjelp nå, og at statistikken derfor ikke viser realiteten.

– Det er ydmykende og skamfullt. Det er fryktelig vanskelig å gå til Nav. Det er grusomt for veldig mange, sier alenemoren fra Kristiansand.

Jannicke Tønnesland og Elisabeth Thorsen jobber frivillig i hjelpeorganisasjonen Hjelp oss å hjelpe. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Seksjonsleder Karstensen roser de private organisasjonenes arbeid.

– De gjør en kjempeinnsats for å hjelpe folk der vi ikke når ut.

Karstensens håp er at de som er avhengig av økonomisk hjelp, kan møte rådgiverne på Nav med senkede skuldre og uten mye byråkrati.

– Det er nok mange som vegrer seg for å ta kontakt med det offentlige. Vi må normalisere at vi er her for å hjelpe, og jobber hele tiden med å få ned den terskelen.

Nina Vo er veileder på Nav-kontoret i Kristiansand. Hun møter daglig mennesker i økonomisk vanskelige situasjoner.

– Det kan være krevende og vise dem at vi ikke bare er et Nav-kontor men faktisk ønsker å hjelpe, sier hun.

Nina Vo er veileder i NAV i Kristiansand og møter mennesker som er avhengig av økonomisk hjelp. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Lytter til kritikken

Siste kvartal av 2022 hadde en økning på 17 prosent som mottok sosialhjelp, sammenlignet med året før.

Arbeids- og velferdsdirektør Holte skriver at det som regel er flest som mottar sosialhjelp i begynnelsen av året. Men fjoråret skiller seg ut med en sterkere økning fra august.

– Nesten hele økningen skyldes mange mottakere av sosialhjelp blant ukrainske flyktninger.

På kritikken fra hjelpeorganisasjonen skriver Holte til NRK at de lytter til den, og vil bruke den til å bli bedre på jobben de gjør.

– Jeg synes det er trist at noen opplever å bli møtt på en sånn måte. Vi jobber hele tiden for å bli bedre, og vi i Nav skal møte alle med respekt og anerkjennelse.

– Når personer kommer til oss, uavhengig av om de økonomiske utfordringene er vedvarende, nyoppståtte eller kommende, så forsøker vi alltid å se på hvilke muligheter og rettigheter som kan være aktuelle for personen det gjelder.

Arbeids- og velferdsdirektør i Nav Hans Christian Holte sier det er grunn til å tro et godt arbeidsmarked har bidratt til å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Holte forteller at dokumentasjonen Nav etterspør når noen søker om sosialhjelp, ikke er for å mistenkeliggjøre noen.

– Det kan være nødvendig for å avklare den enkeltes behov for hjelp og finne gode løsninger sammen. Vi gjør vårt beste for at alle skal bli møtt med respekt og anerkjennelse når de henvender seg til oss, men har forståelse for at det kan være vanskelig å ta kontakt.