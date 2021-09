– Du vet aldri hvem som kommer inn døra her. Kroppen er i alarmberedskap fordi du ikke vet, sier Anne Lise Stedjan (63).

Hendelsen i Bergen, hvor en Nav-ansatt ble knivstukket på jobb og døde, har gjort inntrykk på både henne og kollega Camilla Skagestad (33).

De to jobber i møtesenteret på Nav i Kristiansand.

– Det er veldig brutalt når slike hendelser skjer. Det kommer veldig brått på, sier Skagestad, som har jobbet hos Nav i seks år.

Hun har vært redd på jobb flere ganger disse årene.

Helt siden hun startet har hun laget strategier i hodet for hva hun skal gjøre dersom en bruker utagerer.

– Min strategi er å hente inn en annen kollega og ikke bli sittende alene hvis jeg føler meg redd eller utrygg. Jeg har en dør rett bak meg, så da går jeg ut der. Vi har rigget kontoret slik, forteller hun.

Tirsdag fortalte en tidligere NAV-ansatt at det tok lang tid å venne seg til arbeidshverdager der hun ikke trengte å grue seg eller være redd på jobb.

Her i møtesenteret har Anne Lise og Camilla sitt daglige virke. De forteller at de daglig rigger seg for farlige situasjoner. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kollegaene i møtesenteret kjenner aldri bakgrunnen til dem som kommer inn.

De kan være både rusa og sinte.

– Har du et avtalt møte har du gjerne lest deg opp på brukeren, men her vet vi ingenting. Vi forvalter goder og sier ja eller nei. Det kan være et triggerpunkt for noen. Derfor må vi alltid være bevisste på den makta vi har over andre mennesker, sier Stedjan.

«Jeg vet hvor familien din bor»

Stedjan har jobbet i Nav siden 2004. På disse årene har hun vært oppi mange ulike situasjoner.

For ni år siden ble hun slått ned av en bruker.

Det var en person som ikke hadde fått pengene sine i tide.

Han kom inn og fortalte at han kjente en som skulle voldta henne. Da hun reiste seg opp, slo han henne kraftig i ansiktet med knyttneven.

– Så sa han «Jeg vet hvor familien din bor». Da kjente jeg det. Slike kommentarer gjør noe med deg, for da handler det plutselig ikke bare om meg, sier 63-åringen.

Saken ble politianmeldt og mannen dømt for hendelsen.

Stedjan sier hun ikke ble mer engstelig etter dette, men at du aldri kan vite hvordan slikt påvirker deg på sikt.

– Jeg klarte å gå videre. For meg var det viktig å komme raskt tilbake og at det ikke satte seg en frykt i meg. Selv om jeg ikke har blitt reddere, betyr det ikke at andre ikke blir det.

«Rigger seg» om en bruker utagerer

Innimellom opplever kollegaene at folk hever stemmen. De begynner for eksempel å skrike og banne.

Skagestad sier de alltid «rigger seg» dersom en bruker fyrer seg opp.

Det handler om å sitte langt framme på stolen og hente fram strategiene du har laget på forhånd.

På disse kontorene som brukes til samtaler med brukere er det alltid to dører ut. På den måten kan den ansatte alltid komme seg raskt ut om en situasjon oppstår. Oppå pultene inne på samtalerommet er det en alarm den ansatte kan trykke på om det oppstår farlige situasjoner. Også under pulten er det en alarmknapp den ansatte kan trykke på. Pulten står midt i rommet som et fysisk skille mellom bruker og ansatt. Det er dører på begge sider av den.

Hva sier du til brukeren når du går ut?

– Jeg pleier å si «Nå må jeg hente noen for å se på saken din, noen som er flinkere enn meg». Til nå har det funket.

33-åringen har ikke selv blitt utsatt for vold av brukere, men mer verbale trusler.

Camilla Skagestad har flere ganger opplevd verbale trusler som går rett på henne som person. – Det gjør noe med deg, sier hun. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Skagestad har hun fokus på forebygging for å unngå at brukere utagerer.

En del av det er å roe ned brukeren. En annen er å vite følgende:

Hvor er vakta? Hvor skal jeg løpe? Hvor er rømningsveien?

Det handler også om å plassere seg riktig i rommet.

– Disse tingene tenker jeg på helt ubevisst. Vi har også alltid snakket mye om sikkerhet i denne avdelingen. For meg er det en trygghet. Jeg blir mindre redd, sier Skagestad.

Føler dere at det er trygt nok på jobb?

– Jeg har aldri vært redd, men man må ikke glemme at slikt kan skje. Nå var det i Bergen, men vi har akkurat samme arbeidssituasjon her. Vi har de brukerne vi også. Det er like mange frustrerte her, sier Anne Lise Stedjan.

Anne Lise Stedjan sier det er viktig å tenke på at hendelser som den i Bergen også påvirker familie og venner av de som jobber på Nav. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Over 1000 hendelser

På landsbasis er det meldt om 1042 episoder knyttet til vold og trusler mot Nav hittil i år.

I Agder er antallet 48.

Ni av dem er politianmeldt.

Leder ved Nav Kristiansand Heidy Døsvik, sier at de nå skal gjennomføre en sikkerhetsøvelse.

– Vi skal gå gjennom rutinene våre. I samarbeid med tillitsmannsapparatet og verneombud skal vi ha en ordentlig gjennomgang i lys av hendelsen i Bergen.