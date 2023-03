Nærmest gratis strøm i Sør-Norge lørdag - kan få penger tilbake med høyt forbruk

– Fordelen er at man fremdeles får statsstøtte på gjennomsnittet av måneden. Da vil disse timene med så lav pris være relativt gratis og man kan få noe penger tilbake hvis man har høyt forbruk i disse timene.

Det sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue Insight.

Fra klokken 04.00 lørdag kan du nyte godt av nærmest gratis strøm, hvis du bor i de to sørligste prisområdene i Norge (NO1 og NO2). I Oslo og Kristiansand ligger spotprisen rundt 2 til 3 øre per kWh fram til klokken 06.00, ifølge strømbørsen NordPool.

Strømregningen – dette betaler du for Ekspandér faktaboks Strømprisen – råvareprisen for elektrisk kraft og påslaget strømselskapet tar.

Nettleie – prisen for tilknytning til og bruk av strømnettet. I tillegg kommer avgifter og moms: Elavgift – forbruksavgift på elektrisk kraft.

Merverdiavgift.

Påslag som er øremerket Energifondet Enova.

Betaling for elsertifikater, som er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Husholdninger i Troms, Finnmark og Nordland er fritatt merverdiavgift på elektrisitet, og husholdninger i Nord-Troms og Finnmark er også fritatt elavgift. Kilder: NVE, strømpris.no

– Gjennomsnittsprisen for uken i Sør-Norge er også nede på et nivå vi ikke har sett tidligere i år, sier Lilleholt.

På Vestlandet vil spotprisen ligge rundt 60 øre/kWh i de samme timene. I Tromsø blir prisen rundt 20 øre/kWh.

Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier at vi er på vei mot lavere strømpriser enn vi har sett hittil i år. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Fortsatt dyrt

Strømprisene gjennom vinteren har vært lavere enn hva man kunne frykte i Sør-Norge. Men prisen er fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn tidligere.

– Det er fort gjort å bli fartsblind når man har hatt høye priser gjennom en lengre tid, sier Lilleholt.

Slik har prisforskjellene eksplodert i Norge Ekspandér faktaboks Inntil energikrisen fra 2021 var prisforskjellen mellom Nord-Norge og Sør-Norge minimal, ifølge prishistorikken til Nordpool. Kraftnettet fra landsdelene er flettet sammen med overføringsforbindelser mellom Nord-Sverige og Sør-Sverige. Flaskehalsen i overføringskapasiteten ble ikke synlig i form av prisforskjeller før 2021. Da eksploderte prisforskjellene. Sør-Norge ble tettere koblet på Europa med strømkabler til Tyskland og Storbritannia, som tradisjonelt har vært dyrere prisområder enn Sør-Norge. Samtidig steg prisen for gass og kull i Europa, i tillegg til CO2-avgiften. Gass- og kullkraftverkene produserer den dyreste strømmen i strømmarkedet. Det trekker opp strømprisene i Sør-Norge, selv om landsdelen produserer langt billigere vann- og vindkraft. I fjor var strømprisen sør for Sognefjorden fire ganger så høy som nordover, ifølge Nordpool. Årsaken er at Nord-Norge har fått mer vindkraft og dermed et større kraftoverskudd. Samtidig har Sør-Norge blitt smittet av rekordhøye strømpriser fra fossile energikilder i Europa. Flaskehalsen i strømnettet er blitt forverret av at mindre kraft er blitt overført på svensk side, både fra Nord-Sverige til Sør-Sverige, men også fra Sør-Sverige til Østlandet, ifølge Statnett.

Det er flere årsaker til at strømmen i vinter ikke har blitt så dyr som tidligere antatt. Hovedårsaken har vært en kollektiv innsats i Europa.

– Vi har gjennom det siste året gjort store endringer i forbruksvanene i hele Europa. Den høye prisen har tvunget forbruket ned og gjort at vi ikke er så avhengig av russisk energi, forklarer analytikeren.

Billigere mot sommeren

Snømagasinene i store deler av Sør-Norge er blitt godt fylt opp i løpet av vinteren. Det vil merkes på strømprisene når snøen smelter.

– Mot sommeren vil strømprisen være på et betydelig lavere nivå enn vi har sett hittil i år, sier Lilleholt.

– Hvordan blir det når det går mot vinter igjen?

– Når vi kommer til høsten skal det fortsatt være en grei situasjon med tanke på hva vi har i magasinene. Det er viktig for at det ikke blir knapphet inn mot vinteren, det lover godt for at vi får en kontrollert situasjon, forklarer Lilleholt.