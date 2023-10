Nær 150 personer deltar i søk etter sju år gammel gutt

Politiet fikk søndag ettermiddag melding om at gutten hadde blitt borte fra følget sitt på en jakttur nordvest for Vigeland i Lindesnes.

– Når tiden gikk, ble det besluttet å igangsette et større søk, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt.

Gutten var på tur med familiemedlemmer da han ble borte cirka klokken 13.30.

Søndag kveld er han fremdeles ikke funnet.

Det er satt inn store ressurser i leteaksjonen, og det strømmer stadig til med hjelpemannskap.

Helikopteret leter med varmesøkende kamera i mørket. Helikopteret måtte søndag kveld innom Kristiansand for å fylle drivstoff, men er tilbake. Foto: Espen Sand / Lindesnes avis Redningshelikopteret fra Sola deltar i søket. Foto: Espen Sand / Lindesnes avis

Over hundre frivillige deltar

Ved 21-tiden søndag kveld er det cirka fem plussgrader og klarvær i søkeområdet.

– Vi holder trykket oppe nå, og har masse ressurser ute, sier politiets innsatsleder på stedet, Jørgen Andersen.

Politiet har satt inn hunder, biler og droner i søket.

Mer enn 100 frivillige har også troppet opp for å bidra.

Røde Kors, Norske Redningshunder, Speiderens beredskapsgruppe og Norsk Folkehjelp deltar alle i søket søndag kveld.

– Vi har god trøkk, og håp om å finne gutten, sier Jørgensen ved 19.15 tiden søndag kveld.

Flere frivillige bidrar i søket etter sjuåringen. Foto: Espen Sand / Lindesnes avis

Vil pågå utover natten om nødvendig

Politiet opplyser at den savnede sjuåringen har lokal tilhørighet.

Leteaksjonen pågår i et større område, nordvest for Vigeland.

Området gutten har forsvunnet i, består av skog og lettere fjellterreng.

– Det er tett vegetasjon, mye vann og myr. Så terrenget er krevende for bakkemannskapene.

Letemannskapene understreker at søket vil fortsette for fullt ut over natten om nødvendig.

Det strømmer til med folk som vil bidra i leteaksjonen søndag kveld. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Et redningshelikopter fra Sola søker søndag kveld over området med varmesøkende kamera.

Like før klokken 20.00 melder politiet at politihelikopteret også vil bli satt inn i søket.

– Per nå er det ikke behov for flere uorganiserte frivillige i søket, skriver de på X/Twitter.

Flere frivillige bidrar i søket etter sjuåringen. Foto: Espen Sand / Lindesnes avis

Mørket skaper utfordringer

Letemannskapene har fått tildelt ulike områder å lete.

I tillegg søker politiets bilpatruljer langs veier og plasser hvor gutten kan ha havnet.

Håpet var å finne den savnede gutten før dagslyset forsvant. Jørgensen sier mørket skaper utfordringer for bakkemannskapene.

– Men det blir lettere for helikopteret som har varmesøkende kamera, legger innsatslederen til.