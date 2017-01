Nå slipper syklistene å stoppe for bilene

Det bygges ny sykkelvei vest for Kristiansand og arbeidene pågår for fullt i disse dager.

Når sykkelveien er ferdig neste sommer, så er det syklistene som skal ha forkjørsrett og ikke den kryssende biltrafikken.

Sjefingeniør Inger Egeland i Statens vegvesen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det skal utarbeides helt nye skilt og ny veimerking, og håpet er at prosjektet kan sette standarden for nye sykkelveier her i landet.

Det sier sjefingeniør Inger Egeland i Statens vegvesen.

Ny oppmerking

– Det som blir nytt er den oppmerkingen vi skal i gang med. Vi har også søkt om å få etablere noen nye skilt. Barn og unge som ikke har hatt trafikkopplæring, skal lett kunne forstå at de er på en forkjørsregulert sykkelvei, sier Egeland.

Den nye to mil lange gang- og sykkelekspressveien går helt fra dyreparken i øst og til bydelen Vågsbygd i vest og har en total prislapp på 85 millioner kroner.

Syklist Kirsten Salthaug. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Syklist Kirsten Salthaug gleder seg til den nye sykkelveien med forkjørsrett.

– Jeg sykler hver dag og er veldig spent på dette prosjektet. Stort sett er bilistene ufattelig hyggelige og jeg har aldri hatt noen problemer. Flere steder i landet er det slike haitenner på sideveiene, slik at syklistene har forkjørsrett. Det er viktig, sier hun.

Salthaug mener det vil bli mye lettere å være syklist dersom hele sykkelveien har forkjørsrett.

– Det vil bli mye lettere å sykle dersom syklistene vet at de har forkjørsrett på sykkelstiene. Også håper jeg at fotgjengerne skjønner at de skal være på fortauet, og ikke gå i sykkelveien, for det kan være et problem noen ganger.

Litt skeptisk

Jorunn Bjerkås. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

De som er avhengige av å krysse sykkelstien med bil er litt betenkte over at syklistene skal få forkjørsrett.

– Vi synes det går litt for fort i svingene og jeg er jo bekymret for å skulle kjøre på noen syklister.

Det sier Jorunn Bjerkås.

Hildegunn Eik. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

De som sykler mye ser også denne utfordringen.

– Jo, dette blir en ny vane man må venne seg til. Og det må skiltes godt, sier Hildegunn Eik.