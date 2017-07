Nå skal sikkerheten til sjøs bedres

På Kokkenes i Lillesand bygges det som skal bli landets første beredskapshavn. Her skal brannbåt, Redningsskøyta, Røde Kors og Skjærgårdstjenesten ligge side om side for å kunne tilby best mulig beredskap når ulykken er ute.

– Det er noe med å ha godt og kompetent mannskap og utstyr tilgjengelig så nærme sjøen som mulig, sier ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H).

– I dag har vi jo Røde Kors, og vi har brannvesenet som har en liten båt, men det blir mer profesjonalisert når vi i tillegg får inn Redningsselskapet, sier ordfører Arne Thomassen (H). Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

Tanken om å koordinere de ulike fartøyene på ett sted, oppsto etter terrorangrepet på Utøya.

På sommeren er det dessuten flere som ferdes langs kysten, og flere utfordringer som oppstår.

Bare den siste måneden har det vært flere alvorlige hendelser i skjærgården. Blant annet skogbrann på Ågerøya, og leteaksjon etter fiskeren som falt over bord ved Brekkestø.

Lettere å samarbeide

Jan Olav Johnsen i Skjærgårdstjenesten tror fordelen med å samle beredskapsflåten på et sted blir stor.

Jan Olav Johnsen i Skjærgårdstjenesten tror en felles beredskapshavn gir bedre mulighet for samarbeid. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg tror det blir veldig bra. Vi får samlet utrolig mange båter med både oljeberedskap og utstyr til ulykker og branner.

Han sier den største fordelen med å samle båtene blir bedre mulighet for å samarbeide.

Neste år kommer det brannbåt og Redningsskøyta får også bryggeplass fra høsten av. Røde Kors og Skjærgårdstjenesten er allerede på plass.

På land skal det bygges lagerplass for brannslanger og annet utstyr som trengs. Basen skal være fullt operativ til neste sommer.

Ingen nasjonale føringer

– Her kan man også komme fort østover eller vestover mot Grimstad eller Kristiansand. Dette er fremtidsrettet, og jeg tror ikke det er så mange år før vi ser at alle sørlandsbyene har et sånt tilbud som dette, sier ordfører Thomassen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, er positive til Lillesand kommunes initiativ til beredskapshavn, men kjenner ikke til noen nasjonale føringer for dette.

Direktoratet sier det er viktig at beredskapsaktørene kjenner til hverandres muligheter og utstyr.

– Det å være plassert fysisk nær hverandre kan være et godt bidrag til også å bli bedre kjent, øve sammen og dermed utgjøre en bedre beredskap, skriver DSB i en e-post til NRK.