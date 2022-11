– Det kan komme opp mot 50 centimeter snø enkelte stader i løpet av dagen, seier statsmeteorolog Eldbjørg Moksnes.

Moksnes seier at dei mest utsette stadene er Arendal og Tvedestrand.

– No har vi sett siste døgnet at det skal ikkje mykje til før det blir problem på vegane. Og 50 centimeter er uansett ei utfordring. Det kan vere greitt å kanskje ta siste del av dagen på heimekontor.

Vêret skapar utfordringar i trafikken på Sørlandet. Fylkesveg 3656 ved Høvåg i Lillesand er stengd etter ein buss og ein bil kolliderte. Ingen personar skal vere skadd.

Det er også meldt om kø inn og ut av Arendal sentrum, ifølge Agderposten.

Trykk på vegane

Det skal snø godt det neste døgnet og dagleg leiar i Bilberging Sør i Arendal, Runar Jensen Tveit, trur det blir ein veldig travel ettermiddag.

Han har kalla inn ekstra bemanning.

– Det ser ut som det kan komme ekstreme mengder.

Han hugsar godt vinterdagen frå i fjor då over 2000 bilar stod vêrfaste mellom Arendal og Tvedestrand.

– Det var ekstremt hektisk, seier Jensen Tveit.

Dagleg leder i Bilredning Sør, Runar Jensen Tveit har kalla inn fleire på jobb i dag. Foto: Espen Bierud / NRK

– Alt av mannskap er ute

Det er særleg frå Kristiansand og austover det ser ut til å bli verst.

– Det kan bli ganske bra med trykk på vegane når vi får så mykje snø på kor tid, som det kan bli i løpet av dagen, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Statsmeteorologen ber folk rekne god tid på vegane utover dagen.

– Er det noko du må i dag, må du rekne god tid, seier han.

Vegtrafikksentralen har allereie vore ute og oppfordrar bilistar til å sko bilen riktig og køyre etter forholda.

– No er det vinter. Det er viktig at folk er obs på det. At dei har vinterdekk og avpassar farten, seier Andreas Larsen i Statens vegvesen.

Alt av brøytemannskap er ute for å gjere tiltak, ifølgje sentralen.

– Alt som er tilgjengeleg av mannskap er ute og køyrer heile tida, seier Larsen.

Brøytebilane er godt i gang på E18 måndag. Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK

Tvedestrand-ordførar Marianne Landaas seier kommunen følgjer med på situasjonen.

– Vaktmeistrar og brøytefolk er klare til å rykke i alle retningar så fort det er behov. Viss det blir ille trur eg vi blir veldig raske med å varsle politiet og andre instansar langt tidlegare enn i fjor. Vi følgjer tett med og set i gang tiltak ved behov, seier Landaas.

Fullstendig kaos for eitt år sidan

Det er omtrent eitt år sidan det var fullstendig kaos på E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Godt over 2000 bilar stod fast i kø i timevis etter store snømengd. Sivilforsvaret, Norsk Folkehjelp og Røde Kors måtte assistere politi og vegvesen.

Vegstrekket frå Risør til Kristiansand blir omtalt som våtsnøbelte av beredskapssjef i Agder, Yngve Årøy.

– Det har erfaringsmessig vore utfordringar her i liknande vêr tidlegare.

Farevarselet står foreløpig på gult, som betyr moderat risiko. Det var gult farevarsel før det blei kaos i fjor.

Men Årøy meiner dei er betre skodd i år etter å ha jobba med tiltak og oppfølging av hendinga.

– Vi har lært, håper eg.

Butikksjef på Shell i Tvedestrand ved E18, Karianne Bråthen, seier dei er budd så godt dei kan.

I fjor hamna ho midt i kaoset da ho var på jobb på bensinstasjonen.

– Kvelden var lang og kaotisk. Eg fekk ikkje reist frå jobb før seint. Vi hadde folk her inne som ikkje kom seg til eller frå jobb.

– Eg håper vi har lært frå i fjor og at vi er sterkare rusta, legg ho te.