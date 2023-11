Nå kommer regnet – frykter omfattende oversvømmelser

– Med denne vinden så blir det noen kilo med løv å flytte på i løpet av en dag, sier Lars Slåen i Kristiansand ingeniørvesen.

Torsdag har de alt mannskap på veien for å rengjøre rister og sluker før regnet virkelig setter inn.

– Vi har kritiske rister som vi må holde fri, sier Slåen.

Oversvømmelse og flomskredfare

Ifølge Meteorologisk institutt kan det komme mellom 60 og 100 millimeter nedbør på steder i sør fra sent torsdag ettermiddag til sent fredag ettermiddag.

– Det kommer mye regn fra i torsdag kveld. Det kommer mest øst for Kristiansand, øst for Arendal og litt inn i landet, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Torsdag ble det sendt ut oransje flomvarsel for kystnære områder av Agder, og Vestfold og Telemark. Dette gjelder fra klokken 18 torsdag kveld.

Grunnen er både den ventede nedbøren og snøsmelting.

Ifølge yr.no kan dette føre til omfattende oversvømmelser og flom- og erosjonsskader på utsatte steder.

Det er sendt ut oransje farevarsel for kystnære områder av Agder, Telemark og Vestfold. Foto: Skjermdump fra yr.no

Det kan også føre til overvann i tettbygde områder, stengte veier og bruer.

Et gult farevarsel for jord, sørpe- og flomskredfare pågår også for deler av Sør- og Østlandet. Det gjelder til fredag kl. 20.

Farevarsler for torsdag og framover Ekspander/minimer faktaboks Oransje farevarsel for flom : kystnære strøk i Agder, Vestfold og Telemark. Gjelder fra torsdag kl. 18 og til ubestemt tid.

: kystnære strøk i Agder, Vestfold og Telemark. Gjelder fra torsdag kl. 18 og til ubestemt tid. Gult farevarsel for mye regn : Ytre strøk av Agder. Gjelder fra torsdag kl. 17 – fredag kl. 17.

: Ytre strøk av Agder. Gjelder fra torsdag kl. 17 – fredag kl. 17. Gult farevarsel for snø : Deler av Øst- og Sørlandet. Gjelder fra midnatt torsdag til midnatt fredag.

: Deler av Øst- og Sørlandet. Gjelder fra midnatt torsdag til midnatt fredag. Gult farevarsel for snøfokk : Deler av fjellet i Sør-Norge. Pågår og gjelder til lørdag morgen.

: Deler av fjellet i Sør-Norge. Pågår og gjelder til lørdag morgen. Gult farevarsel for is : Øst i Innlandet. Gjelder fra torsdag kl. 19 til fredag kl. 07.

: Øst i Innlandet. Gjelder fra torsdag kl. 19 til fredag kl. 07. Gult farevarsel for is : Nordlige deler av Trøndelag. Gjelder fra fredag kl. 11 til midnatt lørdag.

: Nordlige deler av Trøndelag. Gjelder fra fredag kl. 11 til midnatt lørdag. Gult farevarsel for jord, sørpe- og flomskredfare : Deler av Sør- og Østlandet. Dette pågår og gjelder til fredag kl. 20.

: Deler av Sør- og Østlandet. Dette pågår og gjelder til fredag kl. 20. I tillegg er det sendt ut flere gule farevarsler om kuling. Kilde: yr.no

Vanskelige kjøreforhold natt til fredag

Det er også sendt ut flere gule farevarsler om snø og is flere steder i landet.

I deler av fjellet i Sør-Norge varsles det om pågående kraftig snøfokk.

– I fjellet kommer nedbøren som snø, så der kan det bli vanskelige forhold, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til NRK.

I indre strøk av Østlandet ventes mye snø fredag.

Og is kan gi vanskelige kjøreforhold fra torsdag kveld til fredag morgen øst i Innlandet. Trøndelag kan få samme utfordring fra fredag formiddag.

Farevarsel for snøfokk. Foto: Skjermdump fra yr.no

– Ta en rydderunde

Flomvarselet for Agder og Vestfold og Telemark har varighet til et ubestemt tidspunkt, trolig fram til lørdag.

Ifølge Alsvik Walløe vil flomnivåene øke utover torsdag og fredag kveld. Nivåene vil også være høye på lørdag.

Ingeniørvesenet i Kristiansand oppfordrer folk til å gjennomføre tiltak hjemme.

– Gå og sjekk stikkrenner og vannveier for snø, grus og kvist, slik at vannet kan renne fritt. Dette bør gjøres før regnet kommer, sier Anita Egeland, avdelingsingeniør i ingeniørvesenet.

Mange steder kan det også bli mye vind.

Ingeniørvesenet i Kristiansand har døgnberedskap, dersom trær faller ned.

– Vi har gode rutiner på slikt vær. Vi rydder fremdeles trær som veltet sist gang det var mye vind, sier Egeland.

Kristiansand fikk en smakebit av regn torsdag morgen, men så dabbet det av. Torsdag kveld skal regnet komme for fult igjen. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Ulykker i morgentrafikken

Torsdag morgen var det flere ulykker rundt om på Østlandet på grunn av glatt føre.

I Holmestrand i Vestfold ble seks personer fraktet til sykehus etter en alvorlig frontkollisjon. To av dem ble flydd til Ullevål sykehus med redningshelikopter.

På E18 i Horten kjørte en bil inn i et autovern. Ingen ble skadet i ulykken.

I Trømborg i Østfold kjørte en skolebuss av veien.

Fem skolebarn som var passasjerer på bussen ble evakuert ut. Ingen av dem ble skadet.