Etterspørselen av svarte og hvite katter har vært enorm, etter at NRK fortalte at sorte og hvite katter blir værende i årevis hos omplasseringsforeninger i landet. Forklaringen var at kattene er for «vanlige».

Etter at NRK skrev om saken, har Arnfrid Robstad i Dyrenes Beskytter Kristiansand fått henvendelser både på Facebook og e-post fra personer som ønsker å gi katten Lady et hjem.

– Det kom også to par innom i går som ønsket seg en sort og hvit katt, forteller en glad Robstad.

Mange reaksjoner

– Jeg er mer opptatt av lynnet enn utseende på katten Elisabeth Seljås Poulsen

En av dem som engasjerte seg i sosiale medier er Elisabeth Seljås Pedersen.

– Å guri, det er jo ikke sant at ingen vil ha sorte og hvite katter. Men vi hørte det to ganger da vi lette etter katt, at sorte og hvite katter ikke var så populære, sier hun.

Hun har hatt katter siden hun var barn. Utseende har aldri vært noe familien hennes har tenkt på når de har skaffet seg ny katt.

Katten deres, Timmy, er tre år gammel. Pedersen forteller at Timmy sine oppdrettere hadde flere kull og flere kattunger.

Men det var de sorte og hvite kattungene som var igjen, da de kom på besøk for å skaffe seg en kattunge for tre år siden. Da var Timmy fem måneder gammel.

– Vi brukte mye tid, og møtte mange katter, men han her, han la seg på ryggen og strakk labbene i været. Han lagde purrelyder og nistirret på meg. Da tenkte jeg: Okay, han skal være med hjem, forteller hun.

Skjermdump fra Facebook. Foto: Skjermdumper / Facebook

– Bilder bare for å ta bilder

– Jeg vil gjerne snu trenden, derfor kommenterte jeg på innlegget, sier Seljås Pedersen.

Hun mener man skal fokusere på de personlige egenskapene til katten.

– Tenk litt utenfor bare utseendet til katten. Vårt største ønske var å få en kosekatt.

Seljås Pedersen synes det er synd hvis folk tenker på sosiale medier og bilder når de skal skaffe seg katt.

– Hvis man er ute etter utseende på en katt, så bør man også se på sorte og hvite katter. Det finnes mange kjempefine.