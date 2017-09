Mye ryper i fjellet

Årets rypejakt i Agder kan trolig skje uten stor frykt for neste års hekkebestand. I august ble 250 kilometer med takstlinjer i Bygland, Bykle og Sirdal undersøkt, og resultatet viser at 2017 trolig blir et godt år for rypejegere, melder Aust-Agder fylkeskommune.