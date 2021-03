Mutert virus i Arendal ute av kontroll – stenger alle aktiviteter for barn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er sterkt bekymra, og dette er helt nødvendig, sier ordfører i Arendal, Robert C. Nordli.

I ettermiddag ble det innkalt til hastemøte i formannskapet.

Alle var enige om tiltakene som gjelder med umiddelbar virkning.

Byen har et ukontrollert utbrudd av mutert virus.

– Hadde vi hatt kontroll, ville vi ikke behøvd å gjøre dette, sier Nordli.

Det mest inngripende er at alle aktiviteter for barn og unge stenges frem til 25. mars.

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, mener det ikke er mulig å skåne barna når mutert virus herjer byen. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Frykter skjult smitte

Regjeringen har sagt at denne gruppa skal skånes mest mulig. Hverken Oslo eller Kristiansand, som har vært hardest rammet, har stengt aktivitetene for de under 20 år.

Men ordføreren i Arendal mener de ikke har noe valg nå:

– Vi har mye smitte blant denne gruppa, og de fleste barn viser ingen symptomer. Derfor tror vi også det er mye skjult smitte.

Slik lyder vedtaket:

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Forbudet gjelder både utendørs og innendørs. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Skoler og barnehager går over på rødt nivå. Alt av svømmehaller, kino, treningssentre stenges også.

Utbruddet av mutert virus i Arendal er ute av kontroll, ifølge kommuneledelsen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Såpass ja

Leder av Grane Arendal Fotball, Kåre Mortveit, hadde lørdag ikke fått beskjed om stengingen.

– Såpass ja. Jaja, må man så må man. Helse må gå først.

Fotballklubben samler barn fra hele byen, og Mortveit har forståelse for det som skjer:

– Det er en del barn som ikke har symptomer, og det er ikke greit om de drar til besteforeldre og smitter videre.

Han oppfordrer til egentrening:

– To-tre barn kan fint sparke fotball i gårdsplassen.

Nabokommuner strammer inn

Flere av nabokommunene til Arendal har også skjerpa tiltakene i dag. Men ingen går like langt.

Grimstad stenger ikke barns fritidsaktiviteter, og innfører bare rødt nivå på videregående skoler.

Kommunen har hatt lite smitte den siste tiden, men følger likevel flere av tiltakene fra Arendal. Blant annet stenger utesteder klokka 23.00.

Smitten er ute av kontroll i Lillesand og Birkenes, ifølge kommuneoverlege der, Thor-Erling Engemyr:

– Vi har en smitte som brer seg raskere enn hva vi er vant til, og der vi ikke har kontroll.

Flere av sørlandskommunene har innført familiekarantene. Dersom et familiemedlem har hatt nærkontakt med en smitta, må hele familien i ti dagers karantene.

Muterte virus gjør at stadig flere familier havner i ventekarantene. Hvor lenge praktiseres ulikt i kommunene.

Vil politianmelde

– Det har vært flere tilfeller der personer har brutt isolasjon og karantene, sier ordfører Nordli.

Kommunen har politianmeld tidligere, og vil gjøre det igjen:

– Vi er helt avhengig av at folk følger reglene nå.