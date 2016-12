Musikalske historier på egen dialekt

Hun oppdaget tidlig at hun kunne synge og begynte å skrive musikk allerede som tiåring. Nå er 25-åringen fra Arendal ute med en EP med sanger på egen dialekt.

Morsmålet gir muligheter

– Man uttrykker seg annerledes på sitt eget språk, sier Rebekka Falck.

Hun startet med å skrive på engelsk, men fant ut at det norske språket fungerer godt til sangene hennes.

– Jeg føler at jeg har et bredere ordforråd på norsk og kan bruke ordene på nye måter når jeg skriver sanger, forklarer hun.

Rebekka vokste opp i Arendal, har bodd i Grimstad og er nå student i Kristiansand. Hun platedebuterte i 2012, og det siste året har hun spilt konserter på forskjellige scener både på Sørlandet og på turné rundt i Norge.

Musikken hun lager beskriver hun som en blanding av pop, folk og jazz. Sangene blir som regel til ved pianoet.

Lager fortellinger

– Jeg setter meg gjerne ned ved pianoet for å uttrykke en følelse, forteller Rebekka.

Når hun begynner å spille kommer som regel melodien ganske raskt, og så kommer teksten rullende, forklarer hun.

– For meg er det viktig at teksten skal passe til følelsen i melodien, legger Rebekka til.

Falck er opptatt av historier. Hun bruker både egne og andres opplevelser som inspirasjon til tekstene sine.

– Folk flest er jo vokst opp med å høre historier , hevder Rebekka.

Falck skriver sanger fordi hun har noe å forteller.

– Mine fortellinger handler ofte om noe jeg undrer meg over og jeg tror at vi mennesker alltid er ute etter nye fortellinger, smiler artisten fra Arendal.

Om EP-en til Rebekka Falck

– EP-en til Rebekka Falck består av tre låter, som er litt lite å basere en anmeldelse på. Likevel går det an å si noe, sier NRK Sørlandets musikkanmelder Øyvind Nyvoll.

Han mener det gjennomgående er gode utgangspunkt på EP-en.

NRK Sørlandets musikkanmelder Øyvind Nyvoll synes Rebekka Falck burde jobbe bedre med ideene sine. Foto: Janne Aateigen / nrk

– Hun har en besnærende stemme som gjør at en lytter. Det er også positivt at hun skriver på norsk - det gjør at men hører ekstra godt etter teksten, sier han.

– Jeg sitter igjen med en følelse av hun har laget låtene selv, på piano eller med en gitar i fanget.

– Dette er jo fint, men det er fort gjort å bli begrenset i låtskrivningen hvis man ikke har en god palett å ta av. Det blir litt enkelt og jeg synes ideene kunne vært jobbet mye bedre med.

Hans råd på veien er:

– Finn noen sparringspartnere å jobbe med, gå dine egne veier, tro på deg selv, men ha respekt for andres meninger, sier Nyvoll.

POENGSUM: 7 av 10 oppnåelige.