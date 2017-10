Musikalsk gave fra VIAN

Siden 2015 har de fire musikerne spilt sammen i bandet VIAN. Det hele startet på rytmisk linje ved Universitet i Agder og nå har de nådd sitt store mål - debutalbumet "Diafon".

Hardt arbeid

– Det ligger ekstremt mye arbeid bak denne plata, erklærer vokalist og låtskriver Elisabet Mjanger. Hun beskriver mange og lange timer i studio med hardt og målrettet arbeid. – Vi har gjort alt selv og det er vi veldig stolte av, konkluderer Mjanger.

Elisabet forklarer at tekstene hennes handler om menneskelige relasjoner. – Jeg skriver om mennesket i forhold til en komplisert verden og i forhold til indre- og ytre omstendigheter, forteller hun.

At tekstene er på morsmålet føles både naturlig og godt for Mjanger. – Det er litt rart å si det, men jeg er takknemlig for at det er mulig å skrive på eget språk, smiler hun.

Musikken beskriver

Mjanger understreker at sangene gir rom for lytterens egne tolkinger. – For meg er det interessant at musikken skal kunne beskrive teksten, forklarer hun.

Gitarist Kristofer Spangen setter pris på at tekstene åpner for musikernes egne tolkninger. – Det er noe av det artigste med å spille i VIAN, smiler han.

Elisabeth Mjanger og Kristofer Spangen i VIAN. Foto: Janne Aateigen / NRK

– Vi musikere kan skape vår egen mening om hva tekstene betyr. Det blir en lek med klanger og arrangementer, som bygger opp rundt teksten, forklarer Spangen.

En gave til folket

– Vi har brukt mye tid i studio for å finne ut hvordan vi vil høres ut, når musikken kommer ut av høyttalerne, utdyper Kristofer. – Lyden av VIAN er en kombinasjon av mye forskjellig, konkluderer han.

Bandet har sluppet noen singler allerede og har fått gode tilbakemeldinger. I juni ble VIAN kåret til Ukas Urørt på NRK P3 med låten «Hvit støy».

Nå gleder de seg til å slippe fullt album.

– Dette er på en måte vår gave til folket, sier Elisabet Mjanger. – Vi syntes vi har laget en fin gave, som vi har lyst til å gi bort, smiler vokalisten.

Dyktig og nyskapende

– Selv om VIAN har med både trommer, bass og gitar, fremstår bandet likevel som et band i pop/elektronica sjangeren, mener anmelder Øyvind Nyvoll

Musikkanmelder Øyvind Nyvoll gir debutplata til VIAN en nier. Foto: Janne Aateigen / NRK

– Lydbildet er kaldt, suggererende og velklingende og vokalen binder det hele sammen med sin særegne klang og uttrykk, sier Nyvoll.

Anmelderen beskriver bandet som dyktige og nyskapende.

– VIAN er et band jeg mener bør kunne markere seg i både inn og utland, konkluderer Øyvind Nyvoll. Han belønner albumet «Diafon» med en veldig klar nier.

POENGSUM: 9 av 10.