Musa yppet seg med katten

– Det var en ganske utrolig opplevelse. Den ene sønnen i huset spurte om jeg ikke ville filme det som foregikk ute i hagen, forteller Laila Mari Erfjord fra Kristiansand.

Erfjord og resten av familien er ivrige etter katter. Den nyeste i rekken er Max. En kattunge på et halvt år. For et par uker siden fikk Max øye på mus for første gang.

Episoden ble altså fanget på video, og utfallet var noe annerledes enn forventet. Musa ble tatt med til huset av en de mer rutinerte kattene i huset. Da bestemte de seg for at Mac skulle slippes ut.

Mus i ferd med å angripe snuten til katten. Foto: Laila Mari Erfjord

Musa yppet seg

– Vi tenkte at dette var en anledning for Max til sitt første møte med mus, men at det skulle bli sånn forventet vi ikke.

De fleste katter kaster seg over mus så fort de får øye på dem. Her så det ut som musa hadde mer appetitt for katten, enn omvendt. Katten ser ut til å være rådvill. Eieren forsikrer om at kattene i huset får godt stell.

– Det er ikke noe i veien med dem. De får godt stell, i tillegg til god og riktig mat, forsikrer hun og ler.

– Ikke uvanlig

Roar Solheim er førstekonservator i zoologi ved Agder Naturmuseum. Han har sett videosnutten, og tenker at dette handler om å forsvare seg.

Roar Solheim jobber på Agder naturmuseum. Foto: NRK

– Det er ikke uvanlig at slike smågnagere prøver å forsvare seg mot større dyr, forteller Solheim. Han har også en teori om at katten kan ha skadet før kameraet gikk i opptak.

– Musa virker litt treg. Det kan tyde på at katten har skadet musa. Om det er tilfelle, kan det være at katten heller vil leke istedenfor å fange musa, avslutter Solheim.

Laila Mari Erfjord bekrefter at de to kamphanene holdt på en god stund før kamera ble satt på.