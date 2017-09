Mulig stjålet moped i ulykke

Det har vært mopedutforkjørsel ved Langenesveien i Søgne i natt. En nittenårig mann ble kjørt til sykehus med kutt i ansiktet. Det etterforskes nå om mopeden var stjålet. Politiet skriver at to andre uskadde passasjerer innbringes for en sjekk.