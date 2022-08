Rasisme ble møtt med innsamlingsaksjon - nå blir det bunad

– Jeg gleder meg til å ha min egen bunad og gå sammen med familien min på 17. mai, sier firebarnsfar Dion LuckyIsaiah Hargrave med et bredt smil.

Sammen med kona Ramona Hargrave fryder han seg over engasjementet fra de over 500 menneskene som har bidratt spleisen.

Ekteparet Hargrave prøver hatter og silkeskjerf hos Husfliden i Kristiansand. Foto: Anne Wirsching / NRK

Giverglede trumfer rasisme

Denne historien startet med et familiebilde av den flerkulturelle familien, i sosiale medier. Firebarnsfar Dion Hargrave, opprinnelig fra USA og mørk i huden, står i dress sammen med sin bunadskledde famile.

Kona Ramona postet bildet på Instagram, og snart haglet det med rasistiske kommentarer.

Saken ble omtalt av NRK, og Jane Skjoldli i Rogaland engasjerte seg.

– Jeg startet en spleis og folk har gitt raust, sier hun stolt.

577 mennesker bidro og nesten 85.000 kroner er samlet inn.

– Jeg fikk rett og slett forferdelig vondt av dem, og tenkte at slik skal det ikke være, sier hun.

Nå er spleisen avsluttet og bunadsdrømmen kan realiseres.

Provosert over flerkulturelle barn i bunad

Tidlig i august fortalte NRK historien om familien Hargrave i Kristiansand.

– Folk ble sinte av å se barna våre i bunad, sier pappa Dion Hargrave.

Ramona fikk blant annet beskjed om at hun burde skamme seg og at hun sviktet sin egen «rase».

Blant de verste kommentarene var: – I hvilken dyrehage har du funnet apen? Det er skremmende og sterkt å få det så nært, sier hun.

Dette bildet av familien postet mor Ramona på Instagram, og da begynte hetsen i strømme på. Foto: privat

Samtidig blir firebarnsmoren rørt når hun snakker om støttende meldinger hun har fått fra hele landet.

– Denne innsamlingsaksjonen er et sterkt motsvar til de rasistiske kommentarene vi har fått, sier Ramona Hargrave.

I Oslo fikk bunadforretningen Emblabunader høre om spleisen. Nå vil de hjelpe til med å sy.

Hardangerbunad som sin kone

Dion og Ramona går gjennom lokalene hos Husfliden i Kristiansand og kjenner på ullstoffer og sølvknapper.

– Jeg vil ha den bunaden som er knyttet til min kones hjemsted og den heter Hardanger, sier han og ler, fordi det er vanskelig å uttale.

Ramona har vossabunad og alle barna har festdrakter. En vossabunad til herre koster mellom 24.000 og 45.000 kroner.

– Det er så fantastisk at folk har gitt oss penger, og spesielt i den økonomisk vanskelige situasjonen mange står i nå, sier de to.

For Ramona er spleisen et betryggende signal om at tilhørighet og mangfold kan være sterkere enn rasisme.

– Men, jeg dropper nok hatten sier Dion og ler.