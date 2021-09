Saken oppdateres

Det var klokken 14.12 at politi fikk melding om en trafikkulykke på E18 i vestgående retning, like ved Dyreparken i Kristiansand.

«MC har kjørt i autovernet, uvisst skadeomfang, nødetatene er på vei» skrev politiet på Twitter.

Lørdag ettermiddag bekreftet politiet at ulykken var alvorlig, og at både kriminalteknikere og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen var rutinemessig på plass ved ulykkesstedet.

Lange køer

E 18 var en periode stengt i begge retninger. Dette førte til svært lange køer.

Vegtrafikksentralen meldte klokka 14.49 at ett felt i østgående retning var åpnet for trafikk.

E 18 vestover var derimot stengt i nærmere tre timer og trafikken ble omdirigert til fylkesvei 420.

Like før klokken 17.00 ble E 18 åpnet for normal ferdsel igjen. Da opplyste politiet at de var ferdige med de tekniske undersøkelsene og at motorsykkelen hadde blitt fjernet.